‘O amor pela moto é o que nos une’

Atendimento especializado e atencioso é o que atrai amantes de motocicletas de todo o Brasil para a oficina de motos Premium Tedesco Motors, localizada em Americana-SP.

Comandada pelos empresários Gabriela Mayoral e Gustavo Tedesco, juntos em meio ao crescimento, trouxeram experiência em um atendimento personalizado, consultivo e acolhedor, além da arquitetura com o design preparado para dar total conforto ao cliente e segurança para a sua moto, além de proporcionar um momento de conexão com seu lifestyle.

A empresa possui processos inovadores, que utilizam a transparência na hora de transmitir um serviço ao cliente, permitindo que ele visualize todos os procedimentos que foram realizados em sua moto, através de ferramentas e equipamentos de última geração.

Multimarcas, a oficina oferece uma ampla gama de serviços de manutenção e revisão completa em motocicletas – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

“Acreditamos no atendimento realizado com presença. Estamos prontos para suprir qualquer necessidade do cliente. Por isso, prezamos pelo acolhimento, pelos detalhes, como: limpeza da oficina, design da estrutura, conforto nos móveis, comes e bebes e etc. Tudo isso para construir um relacionamento genuíno”, complementa Gabriela Mayoral.

Em 2021, em um novo espaço, a oficina premium se fortaleceu como uma referência entre os apaixonados por motos custom e big trail.

Para Gustavo, a personalização da moto carrega toda a identidade do piloto e isso é uma forma de mostrar quem você é para o mundo. Não poderia ser diferente. É preciso carinho e um olhar de respeito e mecânicos especializados.

A oficina oferece uma ampla gama de serviços de manutenção e revisão completa em motocicletas Harley-Davidson, BMW, Yamaha, Suzuki, Honda e Kawasaki, e-commerce com toda linha de manutenção: desde pneus, óleos, baterias, velas e pastilhas, além de um show room com motos para venda prestando uma consultoria para auxiliar na escolha da sua próxima ou primeira moto custom ou big trail.

O universo e a paixão são observados em cada detalhe, valendo a experiência da visita, seja na oficina, na loja virtual ou até mesmo para tomar um café no meio de máquinas incríveis.

A oficina premium está localizada no Distrito Industrial Werner Plaas

A oficina conta com mecânicos especialistas

Ambientes estilizados e modernos



Tedesco Motors

Endereço: Rua do Carpinteiro, 180A, Jardim Werner Plaas. Americana – SP

(19) 3383-8494

contato@tedescomotors.com.br ou vendas@tedescomotors.com.br

www.tedescopneus.com.br

(19) 99364-6896

/tedescomotors

/tedescomotors Instagram: @tedescomotors

