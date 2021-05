Aposta na aventura

Bronco pretende rivalizar com o Jeep Compass, que também tem versões que apostam na junção do luxo com a capacidade off-road - Foto: Divulgação

Diante do avanço dos SUVs sobre o mercado de praticamente todos os outros segmentos, a Ford decidiu abandonar os sedãs e se concentrar ao gênero, em todas as suas variações.

Apenas no segmento de modelos médio, agora a marca dispõe de um SUV 100%, como o Mach E, de SUVs urbanos, como Territory e Escape-Kuga, e de SUVs com maior aptidão ao off-road, com a volta da linha Bronco.

A linha, na verdade, é uma família, que volta ao mercado com dois modelos, o SUV mais robusto, com chassi independente, chamado apenas de Bronco, e o Bronco Sport, que tem uma base semelhante à de Escape-Kuga, mas com vários truques off-road na manga.

É a partir desses recursos do Bronco Sport que a Ford pretende rivalizar com o Jeep Compass, que também tem versões que apostam na junção do luxo com a capacidade off-road, e que até agora não tem um competidor à altura no mercado brasileiro – não por acaso, abocanha 70% do segmento.

Para ser este rival, no entanto, o Bronco teria de ser oferecido por valores em torno de R$ 230 mil, mas o modelo desembarca na Argentina em duas versões, a de entrada Big Bend, que custa R$ 250 mil, e a de topo Wildtrack, que foi a escolhida para ser lançada no Brasil no final de maio, e que por lá sai por R$ 300 mil.

Ambas têm motores EcoBoost acoplados a câmbio automático de oito marchas. Na Big Bend é o 1.5 litro turbo de três cilindros, 175 cv e 26,3 kgfm. Na Wildtrack é 2.0 litros de quatro cilindros, 240 cv e 38,1 kgfm.





Por dentro, chamam a atenção o teto alto e a boa área envidraçada. Outro elemento clássico é o para-brisa, não tão inclinado quanto nos SUVs de hoje. Isso permite um console frontal mais raso, em linha, e amplia a sensação de veículo off-road.

Em relação à segurança, o Bronco Sport traz nove airbags (joelhos do motorista, duplo frontal, laterais dianteiros, laterais traseiros e de cortina) e também uma série de auxílios ativos no sistema Ford Co-Pilot 360.

Ele inclui alerta e manutenção de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, leitor de placas de trânsito, alerta de colisão com frenagem automática de emergência, alertas de ponto cego e de tráfego cruzado traseiro. Recursos desejáveis e coerentes com o preço do modelo.

Na Argentina ele está sendo oferecido por US$ 56.350, o equivalente a R$ 298 mil, preço que deve ser próximo ao praticado no Brasil.