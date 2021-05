Dicas para preparar a casa para o frio

A estação mais sofisticada do ano chegou e com ela o convite de deixar a casa ainda mais confortável

Com a chegada dos dias mais frios do ano, chegou a hora de pensar em deixar a casa mais quentinha e aconchegante. Algumas das principais marcas de decoração e design apontam dicas e produtos que são referências atuais para te inspirar na hora de renovar a casa com os mais variados itens de decoração, mesa posta, cama e outros produtos.

Tapetes como aliados

Invista nos tapetes. Versáteis e decorativos, eles podem ser usados em todos os ambientes da casa, além de poder ser usado como limitador de ambiente.

Acessórios decorativos

Para os detalhes aposte e em acessórios como almofadas e mantas. Misture estampas, texturas e modelos.

Dicas de cores e estampas

Cores e estampas também são importantes quando o assunto é aquecer os ambientes. Tons quentes, terrosos e neutros conferem elegância e sofisticação e imprimem o charme e a personalidade ao espaço.

Linha personalizada de papéis de parede by Carolina Kowarick, artista plástica e designer. O formato orgânico das estampas e a textura trazem um visual convidativo e uma atmosfera acolhedora – Foto: Divulgação

Natureza no décor

A natureza também é uma ótima aliada para humanizar o ambiente e trazer uma atmosfera mais aconchegante para os ambientes, além de vasos e plantas, também pode apostar em quadros que tragam imagens da natureza.

Quadro Outono Onix (16×24), disponível nos tamanhos Bronze (24×36), Silver (30×45), Gold (44×66), Diamond (60×90), Ruby (80×120), Platinum (100×150) – Foto: Divulgação

Elementos naturais e textura

A madeira é elemento curinga para trazer conforto visual aos ambientes. Lembre-se de harmonizar a madeira com os outros elementos da decoração para imprimir um ar rústico e sofisticado ao mesmo tempo.