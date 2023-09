Vai receber convidados? Prepare uma pizza deliciosa para servir em casa

Ela se popularizou no mundo inteiro, com sua combinação perfeita de massa, molho de tomate, queijo e uma variedade de ingredientes adicionais

A pizza é um prato de origem italiana que se popularizou no mundo inteiro, com sua combinação perfeita de massa, molho de tomate, queijo e uma variedade de ingredientes adicionais. A massa é feita de farinha de trigo, água, sal e fermento, e passa por um processo de fermentação para obter uma textura leve e saborosa. Já o molho é feito com tomates frescos, azeite e manjericão, proporcionando um sabor característico e delicioso.

O estudante do curso de Gastronomia do Centro Unifametro Fametro (Unifametro), Alex Junior, ensina o passo a passo para preparar, em casa, duas unidades de 380 gramas dessa deliciosa e tradicional receita para servir aos convidados, com um toque especial.

Confira a receita:

Ingredientes

500 g de farinha

315 g de água

15 g de sal

15 gramas de azeite

1 g de fermento

Queijo muçarela

Peperone

Linguiça toscana

Cebola roxa

Mel

Molho de tomate

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha e o fermento; dê uma leve misturada. Em seguida, derrame a água no mesmo recipiente, aos poucos, misture até ficar uma uma massa homogênea, e vá sovando a massa;

Com a massa sovada, misture também o sal e permaneça sovando fora do recipiente, em uma bancada ou tábua, de preferência;

Devolva a massa de volta ao recipiente e acrescente o azeite, ele dará aroma, maciez e crocância à massa. Depois, volte a bancada para sovar mais uma vez e, após finalizar, deixe a massa descansar por 5 min coberta por um recipiente;

Dica: como o forno de casa geralmente não tem tanta potência, pode ser acrescentado à massa 5 gramas de açúcar cristal ou mascavo, pois ajudará a dar cor à massa;

Dobre a massa, parta em dois pedaços e coloque em um pote untado com azeite. Espere 20 min e depois coloque na geladeira, mantendo por até 24h;

No dia seguinte, retire a massa do recipiente e coloque sobre a bancada coberta com farinha. Acrescente mais farinha sobre a massa e abra ela apertando do meio para as bordas;

Com a massa aberta, coloque sobre ela os ingredientes de sua preferência. Para essa receita, acrescente, nessa ordem, o molho de tomate, queijo mussarela, peperone, linguiça toscana e cebola. Ao finalizar, leve ao forno e depois é só servir.