Tilápia com legumes e purê de mandioquinha na airfryer

Com apenas 20 minutos você pode preparar uma receita saborosa e prática para manter uma rotina saudável nas férias

Nas férias, cada refeição é uma oportunidade de transformar momentos simples em lembranças inesquecíveis. Neste verão, a nutricionista Vanessa Costa, especializada em Nutrição Estética e Saúde da Mulher – Criadora do Método Reset, prepara uma receita de Tilápia com Legumes e Purê de Mandioquinha com Caldo de Carne, preparada de forma descomplicada na Airfryer. Confira:

Ingredientes

Filés de tilápia

Sal e pimenta a gosto

Rodelas de limão siciliano

Legumes de sua escolha (por exemplo, cenoura, abobrinha, pimentão)

Azeite de oliva

Suco de limão



Para o purê de mandioquinha:

3 mandioquinhas cozidas em água e sal

200ml de caldo de carne



Modo de preparo

Tempere os filés de tilápia com sal e pimenta a gosto. Disponha os filés na airfryer sobre rodelas de limão siciliano e adicione os legumes ao redor. Regue os filés e os legumes com azeite de oliva e suco de limão;

Coloque a airfryer em funcionamento a 200°C por 20 minutos.