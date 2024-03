Semana Santa: data pede pratos especiais de peixe

Neste ano, a Páscoa será comemorada dia 31 de março. Além dos ovos de chocolate para celebrar o período, a data cristã é conhecida pelos pratos com peixe, principalmente na Sexta-Feira Santa. No cardápio tradicional das famílias brasileiras é o bacalhau o carro-chefe durante esses dias. Mas invista também em outros tipos de peixes. Confira também receitas com chocolate.

Bacalhau à portuguesa

Ingredientes

1 kg de bacalhau

1/2 pimentão vermelho cortado em rodelas

1/2 pimentão amarelo cortado em rodelas

400 g de batata

½ cebola fatiada

2 ovos cozidos

1 xícara de (chá) de molho de tomate

6 unidades de azeitona chilena

3 dentes de alho amassados

1 xícara (chá) de azeite

½ xícara (chá) de salsinha picada

Modo de preparo

Dessalgue o bacalhau, corte em pedaços médios e coloque para ferver em uma panela com água. Reserve. Descasque as batatas, corte em rodelas e cozinhe em água sem sal. Reserve.Em uma panela, frite o alho no azeite até dourar. Em seguida acrescente a cebola e frite até amolecer. Coloque os pimentões e refogue até dar uma prévia amolecida. Acrescente o bacalhau e misture ao refogado com cuidado para não quebrar muito os pedaços. Desligue o fogo, salpique a salsinha e misture com cuidado.Em uma travessa monte fazendo camadas, primeiro com as batatas, em seguida o refogado de bacalhau e por último o molho ao sugo. Decore com os ovos cozidos, cortando-os em 4 de comprido e 6 unidades de azeitonas chilenas. Sirva com arroz branco.

Serve até 10 pessoas

Fonte: Padaria Brasileira

Bacalhau à preguiçosa

Bacalhau à Preguiçosa – Foto: Ekma/Divulgação

Ingredientes

800 g de bacalhau

2 xícaras de tomate triturado Ekma

6 batatas médias cortadas em rodelas

3 cebolas cortadas em rodelas

2 tomates médios em rodelas

2 pimentões grandes (vermelho e verde) cortados em rodelas

½ maço de cheiro verde picado

200g de azeitonas pretas

Modo de preparo

Dessalgue o bacalhau, deixando-o de molho 24 horas na geladeira e trocando de água de três a quatro vezes. Em uma panela grande, com 30 cm de diâmetro, adicione o azeite e monte camadas com as rodelas de tomate, batatas, pimentões, cebola, azeitonas e o bacalhau. E por cima, regue com o tomate triturado Ekma. Tampe a panela e leve ao fogo brando. Cozinhe por cerca de 40 minutos ou até que o bacalhau amoleça e as batatas estejam macias. Acerte o sal caso necessário. Sirva o bacalhau com cheiro verde picado polvilhado e um fio de azeite.

Tempo de preparo: 60 minutos

Rendimento: 10 pessoas

Crédito: Paula Valões, nutricionista da Ekma, segmento de molhos e condimentos para food service.

Salmão ao creme de queijo e maracujá

Salmão ao creme de queijo e maracujá – Foto: Tirolez/Divulgação

Ingredientes

4 postas de salmão (800 g)

2 colheres (chá) de sal

Polpa de 1 maracujá

2 colheres (sopa) de Manteiga Sem Sal Tirolez

1 embalagem de Creme de Queijo Minas Frescal Tirolez

Modo de preparo

Tempere os filés de salmão com 1 ½ colher (chá) de sal. Passe a polpa do maracujá na peneira, reservando as sementes. Em uma frigideira grande (preferencialmente antiaderente), em fogo alto, derreta a Manteiga Tirolez e coloque duas postas com a barriga virada para baixo, deixando por 4 minutos ou até que estejam bem douradas. Vire as postas com uma espátula reta e deixe por mais 4 minutos ou até dourar a pele. Retire os salmões, conservando-os quentes e repita o procedimento para as outras duas postas. Na mesma frigideira, coloque o creme de queijo e a polpa de maracujá e misture, mexendo até aquecer. Tempere com o restante do sal e acrescente as sementes reservadas. Sirva cada posta de salmão regada com o molho de maracujá, acompanhada de uma salada.

Variação: Substitua a polpa por ½ xícara (chá) de suco concentrado de maracujá (100 ml).

Tempo de preparo: 25 minutos

Porções: 4

Fonte: Tirolez

Torta de sardinha fácil

Torta de Sardinha Fácil – Foto: CyberCook

Massa

1 copo de leite

1/2 xícara (chá) de azeite

3 ovos

4 colheres (sopa) de queijo ralado

12 colheres (sopa) de farinha de trigo

Sal a gosto

2 colheres (sopa) de fermento químico em pó

Recheio

1 xícara (chá) de azeitona verde picada

4 tomates picados, sem pele e sem semente

2 ovos cozidos e picados

1 lata de ervilha

1 colher (sopa) de salsinha picada

1 colher (café) de pimenta-do-reino em grãos

Modo de preparo

Massa: Bata todos os ingredientes e reserve.

Recheio: Misture todos os ingredientes e reserve.

Montagem: Deposite em uma fôrma untada e polvilhada, acrescente metade da massa, todo o recheio e o restante da massa. Asse em forno médio por aproximadamente 40

12 porções

Fonte: Cybercook

Caponata de tilápia

Ingredientes

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 cebola média

1 pimentão vermelho

1 berinjela grande

250 g de tomate cereja

2 dentes de alho

2 colheres (sopa) de alcaparras

½ xícara de chá de azeitonas pretas

400 g de tomate pelado picado

2 colheres (sopa) de açúcar

3 colheres (sopa) de vinagre balsâmico

½ colher (chá) de pimenta calabresa

Sal e pimenta a gosto

4 filés de Tilápia Copacol

½ limão espremido

1 colher (sopa) de manjericão

4 pães ciabatta

Modo de preparo

Aqueça a frigideira e coloque o azeite de oliva, adicione a cebola, o pimentão, a berinjela, os tomates cereja. Feche a tampa e cozinhe por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Agora adicione o alho, as alcaparras, as azeitonas pretas, o tomate pelado picado, o açúcar, o vinagre, tempere com sal e pimenta e adicione a pimenta calabresa. Misture tudo, feche a tampa e deixe cozinhar por 3 minutos. Prove e ajuste o sal se achar necessário. Tempere a tilápia com o suco de limão e uma pitada de sal e pimenta dos dois lados. Coloque as tilápias sobre a Caponata na frigideira, tampe e deixe cozinhar por 10 minutos em fogo médio. Sirva com o pão ciabatta, bom apetite!

Salame de chocolate

Salame de chocolate – Foto: Tatemade

Ingredientes

200g de bolacha maria

1 lata de leite condensado

1 xícara de chocolate em pó

100 g de manteiga

2 caixas de creme de leite

Modo de preparo

Misturar o leite condensado, o chocolate em pó, creme de leite e a manteiga derretida. Adicionar a bolacha maria quebrada. Dispor em um papel manteiga e enrolar como um salame. Levar ao freezer até ficar firme. Cortar em fatias e servir!

Fonte: Tastemade

Ovo de Páscoa Ferrero Rocher

Ovo de Páscoa Ferrero Rocher – Foto: CyberCook

Casca do Ovo

500 g de chocolate ao leite

Recheio

1 lata de leite condensado

1 colher (sobremesa) de margarina

1 lata de creme de leite

4 colheres (sopa) de cacau em pó

Montagem

2 colheres (sopa) de castanha-de-caju

3 unidades de bombom ferrero rocher

Modo de preparo

Casca do ovo: Para trabalhar com o chocolate nobre é fundamental a temperagem, que nada mais é que um choque térmico que damos no chocolate, fazendo com que ele cristalize de forma correta, fique brilhoso depois de endurecer e não derreta com facilidade nos dedos. Esse processo é trabalhoso, mas é muito importante. Se você não fizer a temperagem seu chocolate vai ficar sem brilho, manchado, e só de tocar vai marcar suas digitais, além de não se manter firme fora da geladeira. Confira agora como fazer esse processo corretamente: Pique o chocolate em parte iguais para que derreta de forma uniforme. Mas separe 1/3 do chocolate para a temperarem. Leve para o micro-ondas por 30 segundos e misture. Se for necessário coloque mais 30 segundos e misture bem até ficar tudo derretido. Assim que seu chocolate estiver derretido, junte o 1/3 de chocolate que você reservou (pique bem, assim eles vão derreter mais rapidamente). Misture até que todo o chocolate tenha sido derretido e a temperatura tenha baixado. Para testar a temperatura, basta colocar um pouco de chocolate no lábio inferior e se ele estiver frio seu chocolate está no ponto ideal. Passe o chocolate para a forma de 500gr e leve para a geladeira até endurecer.

Recheio: Em uma panela, no fogo baixo, misture o leite condensado com a margarina/manteiga e o cacau em pó. Vá mexendo até dissolver todo o cacau e ficar uma mistura homogênea. Após, adicione o creme de leite e mexa mais um pouco até misturar bem. Leva a um recipiente e espere esfriar totalmente.

Montagem: Com uma colher, adicione o recheio na casca de chocolate. Finalize com a castanha de. caju triturada em cima do recheio, e coloque os bombons Ferrero Rocher para decorar.

Cinco porções

Fonte: CyberCook

Trufas de chocolate

Trufas de chocolate – Foto: Tastemade

Ingredientes

1 xícara de creme de leite fresco

1 colher de chá de manteiga

200 g de chocolate meio amargo picado

2 colheres de sopa de licor

2 colheres de sopa de cacau em pó

Modo de preparo

Aquecer o creme de leite e a manteiga, sem deixar ferver. Cobrir o chocolate picado com o a mistura quente e mexer bem para que o chocolate fique completamente derretido. Juntar o licor e deixar esfriar até obter consistência para enrolar, caso necessário coloque uns minutos na geladeira. Fazer bolinhas e cobrir com cacau em pó.

Fonte: Tastemade

Bolotas de chocolate salgadas do chef de “South Park”

Bolotas de chocolate salgadas do chef de “South Park” – Foto: Tastemade

Ingredientes

100 g de manteiga sem sal

¾ xícara de açúcar refinado

¼ de xícara de conhaque

2 barras de chocolate meio amargo

1 colher (chá) de extrato de baunilha

2 ovos

1 colher (chá) de canela

¾ de xicara de farinha de trigo

½ colher (chá) de bicarbonato de sódio

Pitada de sal

Sal quebrado ou flor de sal à gosto

Modo de preparo

Em uma panelinha, levar a manteiga, açúcar e o conhaque para ferver. Desligar o fogo e adicionar metade do chocolate picado. Misturar bem para derreter.Em uma tigela, bater bem os ovos e adicionar a mistura do chocolate. Em outra tigela, misturar a farinha, bicarbonato de sódio, canela e a pitada de sal. Ir adicionando aos poucos na mistura dos ovos. Adicionar o resto do chocolate picado e misturar. Levar a uma forma untada e forrada com papel manteiga.Assar em forno preaquecido a 180 graus por 35 a 45 minutos. Retirar do forno e deixar esfriar o suficiente para não queimar as mãos. Levar o brownie a uma tigela e esfarelar bem com as mãos. Dispor um pouco de sal quebrado ou flor de sal em uma tábua. Formatar bolinhas com a massa esfarelada e rolar rapidamente no sal, mas com cuidado pra não colocar demais.

Fonte: Isadora Becker ensina a fazer as bolotas de chocolate salgadas do chef de South Park.

Nuvem de ricota com calda de frutas vermelhas

Nuvem de ricota com calda de frutas vermelhas – Foto: Tirolez

Para a nuvem

½ sachê de gelatina em pó incolor e sem sabor (6 g)

1 embalagem de Creme de Ricota Tirolez

¼ de xícara (chá) de adoçante sucralose

½ xícara (chá) de leite desnatado

½ colher (chá) de essência de baunilha

Suco de ½ limão (15 ml)

Para a calda

300 g de frutas vermelhas congeladas

3 colheres (sopa) de mel

Modo de preparo

Comece pela nuvem de ricota: em um recipiente, coloque 3 colheres (sopa) de água e meio sachê de gelatina em pó. Deixe hidratar por 3 minutos. Em banho-maria, aqueça a gelatina, mexendo sempre, para dissolvê-la. Ela deverá ficar transparente e líquida, mas não quente. Reserve. Na batedeira, coloque o Creme de Ricota Tirolez, o adoçante, o leite, a essência de baunilha e o suco do limão. Bata por 5 minutos na velocidade máxima. Diminua para a velocidade mais baixa, acrescente a gelatina e bata até misturar bem. Disponha o creme em xícaras de café ou pequenas taças e leve para a geladeira por 3 horas ou até que esteja firme.

Calda: coloque as frutas, 1 xícara (chá) de água e o mel em uma panela e cozinhe em fogo médio por 20 minutos ou até obter uma calda um pouco espessa. Reserve.

Montagem: cubra a nuvem de ricota com a calda de frutas vermelhas e sirva a sobremesa gelada.

Tempo de preparo: 20 minutos

Seis porções

Fonte: Tirolez, marca de laticínios