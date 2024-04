Receitas saudáveis para o dia a dia

Salpicão de ameixa com iogurte - Foto: Receitas Nestlé/Divulgação

Corpo e mente saudáveis passam por uma alimentação balanceada. Por isso, o Receitas Nestlé separou quatro receitas especiais para que você aprenda preparos saborosos, simples e repletos de benefícios nutricionais.

Salpicão de ameixa e iogurte

Ingredientes

500 ml de água

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

1 xícara (chá) de ameixa seca sem caroço

1 xícara (chá) de abacaxi picado

1 xícara (chá) de talo de salsão picado

1 copo de Iogurte Natural NESTLÉ® (170g)

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e aqueça, adicione o açúcar mascavo e a ameixa e deixe ferver por cerca de 5 minutos. Retire do fogo, espere amornar e pique a ameixa. Em um recipiente, coloque a ameixa picada, o abacaxi, o salsão e o Iogurte. Misture bem até ficar uma mistura homogênea. Sirva.

Salada de grão-de-bico com batata-doce

Salada

1 cebola-roxa cortada em meia lua

1 xícara (chá) de vinagre de maçã

1 xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de açúcar demerara

1 pitada de sal

1 colher (chá) de grãos de pimenta-do-reino

10 folhas de rúcula

1 xícara (chá) de grão-de-bico cozido

1/2 batata-doce cozida

1/2 pepino japonês cortado em cubos e com casca

1 pitada de gergelim

1 ramo de alecrim

Molho

2 colheres (sopa) de azeite

Suco de meio limão

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

Modo de preparo

Salada: Em um recipiente, coloque a cebola roxa, o vinagre, a água, o açúcar, o sal e os grãos de pimenta e deixe marinando por cerca de 1 hora. Em um prato grande e bonito, coloque as folhas de rúcula na borda, decorando-o. Ao centro, coloque o grão-de-bico, a batata-doce e o pepino, misturados. Polvilhe o gergelim e decore com o ramo de alecrim.

Molho: Em um recipiente pequeno, misture os ingredientes e coloque por cima da salada.

Arroz integral com amêndoas

Ingredientes

1 colher (sopa) de azeite

1/2 cebola picada em pedaços pequenos

1 dente de alho cortado

2 folhas de louro frescas

1 ½ xícara (chá) de arroz integral

1 pitada de sal

3 xícaras (chá) de água

1/2 xícara (chá) de amêndoas laminadas

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque o azeite e refogue a cebola e o alho. Quando a cebola estiver transparente, adicione as folhas de louro, o arroz integral e o sal e deixe refogar por mais 3 minutos. Acrescente a água e deixe ferver. Quando o arroz estiver soltinho e al dente, desligue o fogo, transfira para um recipiente e junte as amêndoas. Misture bem e sirva acompanhado de um pedaço de carne e salada verde com tomate.

Tempurá de couve-flor picante

Tempurá de couve-flor picante – Foto: Divulgação

Ingredientes

1 couve-flor

1 xícara (chá) de Leite Líquido NINHO® Fort+ Integral

1 colher (sopa) de vinagre de maçã

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de amido de milho

Páprica, sal e pimenta a gosto

1 colher (chá) de alho em pó

1 xícara (chá) de farinha panko

1/2 xícara (chá) de maionese

80 g de molho de pimenta doce

4 colheres (sopa) de coentro picado

Modo de preparo

Remova as folhas e os talos de couve-flor e quebre-a em pedaços do tamanho de uma mordida. Em um recipiente, misture o Leite Líquido NINHO Fort+ Integral e o vinagre de maçã. Reserve. Em uma tigela, misture a farinha, o amido de milho e os temperos. Adicione o leite e misture bem. A consistência deve ser pegajosa, mas não muito espessa. Misture a couve-flor na massa, em seguida, envolva-a na farinha panko. Transfira para uma assadeira forrada com papel manteiga e asse por 20-25 minutos em forno pre-aquecido em 200º, até ficar crocante. Em outra tigela, misture a maionese, o molho de pimenta doce e o coentro picado para fazer o molho. Retire a couve-flor do forno, deixe esfriar por 5 minutos antes de envolver no molho. Sirva!

Fonte: Receitas Nestlé