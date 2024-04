Receitas para começar o dia com disposição

Um café da manhã nutritivo aumenta as chances de as pessoas não beliscarem antes do almoço

Como dizia as nossas avós “o café da manhã é a principal refeição do nosso dia” e elas não estão erradas. Não à toa, pesquisadores da NYU Langone Heallth e da NYU Grossman School of Medicine, em Nova Iorque, descobriram que consumir mais calorias na primeira refeição do dia pode ajudar no emagrecimento e diminui os níveis de açúcar no sangue.

Para a nutricionista especializada em emagrecimento, Marianne Fazzi, um café da manhã nutritivo aumenta as chances de as pessoas não beliscarem antes do almoço e não exagerarem na hora desta refeição. “Por ter adquirido mais fibras e proteínas, a pessoa se sente mais saciada e evita aquela fome entre uma refeição e outra”. Saber o que comer na primeira hora do dia é importante para fazer a diferença no déficit calórico; a nutricionista recomenda consumir muitas fibras como: pão integral, aveia, frutas e sementes; proteínas magras: peito de frango, atum, sardinha, ricota, ovo e queijo frescal.

Avocado Toast

Ingredientes

2 fatias de pão (preferência de fermentação natural)

1 avocado

1 tomate cortado em cubinhos

1/2 cebola cortada em cubinhos bem pequenos

Coentro a gosto

Sumo de limão a gosto

Sal a gosto

Pimenta dedo de moça a gosto

1 colher (sopa) de manteiga

2 ovos

Modo de preparo

Coloque as fatias de pão numa chapa, ou frigideira, quente e toste ambos os lados.

Guacamole: Amasse o avocado, junte os tomates em cubos, junte a cebola em cubos, o coentro e a pimenta dedo de moça. Misture tudo e tempere com o limão e o sal. Teste o sabor e reserve

Ovo mexido: Coloque a manteiga numa frigideira com fogo muito baixo. Quebre os ovos e misture com a manteiga, mexendo sem parar, sempre com fogo muito baixo e tirando do fogo se necessário, para não coagular o ovo, deixando o cremoso. Adicione sal a gosto

Montagem: Coloque a guacamole no pão tostado e o ovo mexido por cima. Sirva imediatamente

Crepioca

Ingredientes

1 ovo

1 colher (sopa) de tapioca

1 colher (sopa) de aveia

1 colher (sopa) de parmesão ralado

Modo de preparo

Bater bem todos os ingredientes e levar para frigideira untada, em

fogo bem baixo. Virar a massa.

Recheio: queijo, carne moída ou frango

Panqueca de banana

Ingredientes

30 g de aveia

1 ovo

2 unidades de claras

1 colher (chá) de psyllium

Canela a gosto

Adoçante (se achar necessário) a gosto

1 banana

Calda zero calorias a gosto

Modo de preparo

Misturar todos os ingredientes, exceto a calda que vai servir como cobertura. Coloque numa frigideira antiaderente (se a sua não for, unte com óleo de coco ou manteiga), Espere formar furinhos na panqueca, aí vire para o outro lado e espere ficar pronta.

Recheio: Banana cortada em rodelas e calda zero.

Overnight oats

Ingredientes

100 ml de leite vegetal

1 colher (sopa) de semente de chia

1 colher (sopa) de farelo de aveia

1 colher (chá) de agave

Modo de preparo

Junte todos os ingredientes em um pote com tampa e deixe pernoitar na geladeira. No dia seguinte, adicione os complementos e está pronto para o consumo!

Cuscuz com ovo frito

Ingredientes

2 xícaras de flocão de milho

Sal a gosto

2 xícaras de água

1 ovo

1 colher (café) de manteiga

Modo de preparo

Em uma vasilha hidrate o flocão de milho com a água e uma pitada de sal, mexendo até incorporar bem a massa. Deixe descansar por 10 minutos tampado. Em um cuscuzeira com água no fundo coloque a massa hidratada e cozinhe até sentir o cheirinho do cuscuz. Frite um ovo na manteiga a seu gosto. Sirva em um prato o cuscuz com manteiga acompanhado com um ovo frito.

