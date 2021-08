Receitas para curtir um almoço ou jantar em família

Nada como passar momentos agradáveis com a família saboreando uma comida gostosa. Trouxemos do canal digital Tastemade receitas imperdíveis para servir um almoço ou um jantar bem caprichado.

Em destaque receitas simples para servir como prato principal, incluindo opções vegetarianas, com frutos do mar e também carne vermelha. Já para a sobremesa são opções feitas com o ingrediente favorito do brasileiro: o chocolate.

A ideia é facilitar e inspirar os amantes de culinária, aventureiros na cozinha e chefs por um dia a brilharem com opções de cardápios deliciosas, levando carinho e aconchego à mesa.

Filé ao Molho de Estrogonofe

Ingredientes

300g de filé mignon

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Farinha de trigo para empanar

2 ovos batidos

Farinha de pão para empanar

Óleo para fritar

Azeite de oliva para refogar

1 cebola picada

2 dentes de alho picado

1 xícara de passata de tomate

1 lata de creme de leite

2 colheres de sopa de mostarda

2 xícaras de champignon

1/2 maço de salsinha picado

100g de queijo muçarela em fatias

1 xícara de batata palha

Modo de preparo

Temperar o filé mignon com sal e pimenta do reino. Passar na farinha de trigo, no ovo batido e na farinha de pão. Fritar em óleo quente e reservar. Em uma panela com um fio de azeite de oliva, refogar a cebola, o alho e juntar a passata de tomates. Temperar com sal e pimenta e juntar o creme de leite e a mostarda.

Deixar ferver por 5 minutos ou até o molho ficar consistente. Juntar o champignon e a salsinha picada. Reservar. Dispor o filé em uma forma refratária e por cima as fatias de queijo muçarela. Dispor o molho por cima e as batatas palha. Levar ao forno a 200 graus por 15 minutos.

Picanha Invertida

Picanha Invertida – Foto: Tastemade – Divulgação

Ingredientes

1 peça de picanha

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

150g de queijo muçarela ralado

100g de bacon picado

100g de gorgonzola picado

Modo de preparo

Cortar a picanha no sentido longitudinal sem atravessar a peça e virá-la do avesso. Rechear com o queijo muçarela, bacon e gorgonzola. Fechar a picanha com auxílio de uma agulha de lardear e barbante. Untar com azeite de oliva e temperar com sal e pimenta. Levar ao forno preaquecido a 200 graus 30 minutos de um lado, virar e assar mais 30 minutos do outro.

Torta de Flores de Legumes

Torta de Flores de Legumes – Foto: Tastemade – Divulgação

Ingredientes

300g de farinha de trigo

160g manteiga

Sal

7 colheres de sopa de água gelada

1 abobrinha italiana

1 berinjela

2 cenouras

2 ovos

1/2 xícara de creme de leite fresco

400g de ricota fresca triturada

150g de queijo parmesão ralado

Pimenta do reino

Modo de preparo

Misturar a farinha, a manteiga e o sal com aponta dos dedos delicadamente, adicionar a água e amassar bem. Forrar uma forma de fundo removível com a massa e a deixar descansando na geladeira. Em uma tigela, bater os ovos, acrescentar o creme de leite e bater novamente, em seguida juntar, a ricota e o queijo parmesão, temperar com sal e pimenta do reino e misturar bem. Reservar.

Fatiar os legumes, obtendo tiras finas e compridas, reservar. Dispor o creme de ovos sobre a massa, enrolar as fatias de legumes de modo que formem pequenas flores (caso necessário, cortar as fatias de abobrinha e berinjela ao meio para que as flores fiquem todas com alturas semelhantes) e acomodar as florzinhas sobre o creme intercalando as cores.

Levar ao forno preaquecido 180°C por aproximadamente 1h ou até dourar. Aguarde 10 min para cortar.

Ossobuco com Polenta

Ossobuco com Polenta – Foto: Tastemade – Divulgação

Ingredientes

Óleo

2 ossobucos

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

1 cenoura picada

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 talo de salsão picado

1 folha de louro

4 colheres de extrato de tomate

1 xícara de vinho tinto seco

4 xícaras de caldo de carne

Tomilho a gosto

2 xícaras e meia de caldo de legumes

3/4 de xícara de mistura de polenta instantânea

2 colheres de sopa de manteiga

Parmesão ralado para finalizar

Modo de preparo

Temperar os ossobucos com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela bem quente, dispor o óleo e selar os ossobucos dos dois lados. Reservar. Dispor mais óleo na mesma panela e refogar a cenoura até ficar bem dourada. Juntar a cebola, o alho o salsão e o louro e refogar bem. Dispor o extrato de tomate, o vinho tinto e o caldo de carne. Retornar os ossobucos para a panela, tampar e deixar cozinhar por 1 hora. (se necessário adicionar mais água). Corrigir o sal e adicionar o tomilho. Reservar.

Em uma panela, ferver o caldo de legumes. Juntar a farinha de milho aos poucos sempre mexendo para não empelotar. Cozinhar por 20 minutos sempre mexendo. Juntar a manteiga e misturar até derreter. Servir a polenta cremosa polvilhada com queijo parmesão ralado e o ossobuco com molho por cima.

Filé ao Molho Madeira

Filé ao Molho Madeira – Foto: Tastemade – Divulgação

Ingredientes

4 folhas de louro

1 maço de tomilho

Meio maço de salsa

Azeite de oliva para refogar

1 cenoura cortada

1 cebola cortada em 4 partes

1 talo de alho-poró cortado

2 talos de salsão (aipo) cortados

1 tomate picado

4 kg de osso bovino assados

Meia cabeça de alho

250 ml de vinho Madeira + 100ml de vinho madeira

4 litros de água

100 g de manteiga

2 colheres (de sopa) de farinha de trigo

1 xícara de creme de leite fresco

400g de filé cortado em iscas finas

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

300g de cogumelo paris em fatias

Modo de preparo

Com o auxílio de um barbante, unir as folhas de louro, o tomilho e a salsa formando um bouquet. Em uma panela, regada com azeite, dourar bem a cenoura, a cebola, o alho poró, o salsão e o tomate.

Juntar os osso, a cabeça de alho, o vinho e a água. Adicionar o bouquet e deixar em fogo médio por mais ou menos 1 hora ou até o líquido reduzir a ⅓. Coar o líquido. Reservar. Em uma panela, derreter a manteiga, juntar a farinha de trigo, sempre mexendo para não empelotar e juntar o líquido coado. Quando o molho ficar numa consistência mais firme, juntar o creme de leite, misturar e reservar. Em uma panela, dispor os filés e deixar que fiquem bem dourados.

Temperar com sal e pimenta do reino. Juntar o restante do vinho madeira e deixar evaporar o álcool. Juntar o molho, deixar ferver junto com a carne por 10 minutos. Juntar os cogumelos e cozinhar por mais 10 minutos.

Torta de Bolacha Invertida

Torta de Bolacha Invertida – Foto: Tastemade – Divulgação

Ingredientes

400ml de creme de leite fresco

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

250g de biscoito de leite

200g de doce de leite

150g de chocolate meio amargo

1/2 xícara de creme de leite

1/2 xícara de raspas de chocolate meio amargo

Modo de preparo

Em uma tigela, bater o creme de leite fresco com o açúcar e a baunilha até obter um chantilly. Reservar. Pincelar os biscoitos com leite, e do outro lado, passar uma fina camada de doce de leite.

Cobrir o fundo de uma forma de bolo inglês, previamente forrada com plástico pvc. Dispor os biscoitos, na vertical, na forma e cobrir com o restante do chantilly. Dar pequenas batidinhas com a forma na mesa para que o chantilly penetre entre os biscoitos. Levar ao freezer por, pelo menos, 4 horas. Em banho-maria, derreter o chocolate e misturar o creme de leite. Cobrir a torta com o ganache de chocolate, decorar com as raspas de chocolate e servir.