Pronto em menos de 3 minutos: bolo de cacau de micro-ondas

Para acrescentar saudabilidade, a dica é incluir a barra de chocolate da Cookoa, que é feita com ingredientes de qualidade e de origem rastreada, garantindo um sabor puro e autêntico. Além dele, para acrescentar crocância há ainda a Cacaonola que é feita com nibs de cacau fino, castanhas de baru, castanha de caju, coco em flocos, açúcar de coco e canela do ceilão.

Ingredientes:

100g de chocolate Cookoa;

2 ovos;

4 cl de açúcar demerara orgânico;

4 cl de farinha de coco;

1 cl de fermento em pó e misture;

Cacaonola Cookoa a gosto.

Modo de preparo:

Derreta 100 g de chocolate. Em seguida, acrescente os ovos e o açúcar demerara. Mexa bem!

Inclua a farinha de coco e misture novamente. No último passo, você deve adicionar a colher de fermento em pó e mexer novamente. Depois, basta levar ao microondas por 2 minutos e 45 segundos

Preparo da cobertura: Derreta 50g de chocolate MIX Cookoa, leve ao microondas por 25 segundos. Misture e adicione ao seu bolo. Finalize com Cacaonola Cookoa.



Sobre a Cookoa: Fundada em 2016, a Cookoa é uma empresa inovadora no mercado de chocolates, conhecida por sua abordagem ‘bean-to-bar’ e compromisso com produtos nutritivos e isentos de alergênicos.