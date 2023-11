Peixe, camarão e polvo

O oceano está repleto de verdadeiros tesouros para a culinária: peixes, crustáceos e moluscos são uma das iguarias mais exploradas na cozinha de frutos do mar. No entanto, esses ingredientes além de carregarem o sabor do oceano tem como forte particularidade a delicadeza da sua cocção.

Para alcançar o ponto perfeito de proteínas marinhas muito apreciadas é preciso atenção aos detalhes, segundo Chef Francisco, à frente do Ponza Frutos do Mar, restaurante referência em culinária com insumos do mar em Fortaleza.

O profissional destaca alguns segredos utilizados no Ponza para o preparo e cozimento impecável de peixes, camarões e polvos. Confira:

Peixe: um toque de maestria

A chave para cozinhar um peixe perfeito reside na simplicidade e no respeito aos ingredientes, segundo o Chef Francisco Souza. “A qualidade do peixe é fundamental.

A primeira dica do chef é não exagerar nos temperos. “Apenas um toque de azeite de oliva, sal e pimenta são suficientes para realçar o sabor do peixe”, diz ele. Além disso, a temperatura é crucial. “Cozinhar em fogo médio-baixo ajuda a manter a suculência do peixe. E lembre-se de virar apenas uma vez para evitar que se desfaça.”

Camarão: doçura e sabor do mar

“Camarões têm uma doçura natural que deve ser respeitada”, afirma. Para o ponto perfeito, recomenda-se cozinhar até que os camarões fiquem rosados e firmes. “Não exagere no tempo de cozimento, pois podem ficar emborrachados. O segredo é o controle do tempo e do calor”, destaca.

Polvo: a tentação das texturas

Segundo o chef Francisco, o polvo é um ingrediente ousado, mas mais simples do que parece. “O segredo do polvo é cozinhá-lo devagar para que fique macio, mas sem perder a textura”, explica.

Para isso, o chef sugere cozinhar o polvo em água salgada com aromáticos como alho e folhas de louro até que ele esteja macio, o que geralmente leva cerca de uma hora. “Depois disso, um rápido banho na grelha para dar um toque de defumado e textura crocante”, aconselha.