Peixe assado com legumes para o final de semana

A Camicado, marca de casa e decoração das Lojas Renner S.A, traz uma receita deliciosa de peixe assado com legumes. Uma opção irresistível que promete adicionar ainda mais sabor e praticidade às celebrações.

Ingredientes:

1kg de peixe da sua preferência em postas

Caldo de um limão

½ xícara (de chá) de vinho branco seco

4 dentes de alho picados

Sal e pimenta do reino a gosto

Azeite para untar e regar

500 g de batata em cubos

1 pimentão em cubos

1 cebola em cubos

1 talo de alho-poró fatiado

300g de tomate em cubos

100g de azeitona preta

Modo de preparo:

Comece temperando o peixe com caldo de limão, vinho, alho, sal e pimenta. Em uma forma com papel manteiga untado, faça uma camada com as batatas. Regue essa camada com azeite e sal. Depois adicione o peixe já temperado. Acrescente, nos espaços, os vegetais selecionados e os temperos. Inclua pimentão, cebola, alho-poró, tomate e azeitonas. Acrescente mais azeite e polvilhe com sal. Cubra com papel manteiga e leve ao forno médio por, aproximadamente, 40 minutos.

Sobre a Camicado