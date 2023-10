Olhaduras: entenda quais queijos apresentam

Impossível pensar em queijos e seus famosos “furinhos” não virem à mente. Em geral, a iguaria é representada por essa característica singular, mas nem todos os seus diferentes tipos apresentam. A formação de olhaduras, como são caracterizados os pequenos buracos em queijos, pode ser apresentada por conta do processo de fabricação do queijo.

Os “furinhos” presentes nos queijos são consequência da formação do gás carbônico (CO2) no processo de multiplicação das bactérias necessárias para a produção dos queijos. Esses organismos podem trazer benefícios ao sabor e ao aroma do produto em fabricação, por meio das bactérias propiônicas, ou ainda, pelas do tipo aromáticas, como nos queijos Suíço e Emmental.

De sabor suave e levemente adocicado, os queijos com olhaduras surpreendem a todos os gostos e ainda podem ser harmonizados com diferentes tipos de ingredientes e bebidas. Um dos mais populares é o Queijo Emmental, de origem Suíça, que é essencial para o consumo da Fondue e indicado para receitas de molhos brancos, sopas cremosas, entre outras.

O Queijo Suíço apresenta características semelhantes às do Queijo Emmental. Pode ser consumido puro, compondo as tradicionais tábuas de queijos ou acompanhado de frutas e vinho branco frutado. O Queijo Suíço Tirolez também está disponível nas gôndolas nas versões fracionada, em 190g, e em peça, de 13kg.

O Queijo Gouda e o Queijo Estepe são ótimos substitutos do Queijo Prato Esférico, também um queijo com olhaduras, disponível na versão peça. O Queijo Gouda Tirolez, que pode ser encontrado nas versões fracionado com 188g, e em peça, com 3kg, é consumido puro ou combinado com frutas, doces e compotas, harmonizado com vinho tinto e cerveja, além de tornar lanches e sanduíches mais requintados. Já o Queijo Estepe Tirolez, por possuir sabor suave e amendoado, é o mais indicado para compor mesas de queijos e vinhos, combinando muito bem com pratos salgados. Nos supermercados, pode ser encontrado fracionado, com 233g, e em peça, com 7kg.

Por fim, um outro tipo de queijo que possui olhaduras é o Queijo Prato Esférico Tirolez. Suave, frutado e ligeiramente adocicado é tão saboroso que pode ser consumido puro, em omeletes e em lanches ou, até mesmo cortado, em cubinhos, nas saladas.

Agora que você já conhece os principais queijos que possuem olhaduras, que tal colocar a mão na massa e aprender uma receita tipicamente Suíça? O Queijo Suíço também é originário desse país e promete tornar a Batata Rosti ainda mais saborosa nesta receita que fica pronta em até 30 minutos.

Para aprender como fazer, confira o modo de preparo abaixo:

Batata Rosti com Queijo Suíço Tirolez

Ingredientes

5 batatas grandes descascadas

1 pitada de sal

Pimenta-do-reino preta moída, a gosto

1 cebola descascada e cortada em rodelas

1 colher (sobremesa) de Manteiga Sem Sal Tirolez

1 e ½ xícara (chá) de Queijo Suíço Tirolez ralado

Pimenta-calabresa, a gosto

2 colheres (sopa) de azeite

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe as batatas com água fervente por, aproximadamente, 15 minutos, até que fiquem ligeiramente cozidas.

Rale as batatas em ralador grosso e tempere com o sal e a pimenta. Reserve.

Em uma frigideira, grelhe a cebola na Manteiga Sem Sal Tirolez até ficar bem dourada. Desligue o fogo e junte o Queijo Suíço Tirolez e a pimenta-calabresa.

Em uma frigideira pequena, coloque aproximadamente 2-3 colheres de sopa de batata ralada e, em seguida, inclua 2 colheres de sopa do recheio e cubra com mais 2-3 colheres de batata ralada.

Aperte bem para formar um bolinho achatado e deixe grelhar dos dois lados. Repita o procedimento com o restante dos ingredientes e sirva.

Fonte: Tirolez, marca de laticínios