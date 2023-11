No Dia da Consciência Negra, conheça pratos da culinária africana

Embora subestimada, a culinária do continente africano tem uma importância imensa no mundo inteiro, com pratos típicos que são preparados em outros lugares do mundo, como a rabada, o angu e o acarajé, muito populares em diferentes partes do Brasil. Ingredientes originários da África, como grãos, tubérculos, legumes e frutas, também são muito usados em pratos típicos de países como França, Portugal e Espanha.

Práticas como a fritura de alimentos e o cozimento em fogo baixo, que pode durar horas e até dias, são típicas da culinária africana que foram incorporadas à culinária europeia como resultado da colonização.

“Na minha opinião, é reducionista dizer que existe uma ‘culinária africana’. O continente é muito diverso, e o que se come na África Central é muito diferente do que é consumido na África Meridional, por exemplo. Mas alguns aspectos são comuns ao continente quase que inteiro, como sabores intensos e marcantes e alimentos visualmente muito bonitos e coloridos”, detalha Thais Fagury, engenheira de alimentos e presidente da Associação Brasileira de Embalagem de aço (Abeaço).



E para conhecer um pouco mais sobre os alimentos desse continente, que é tão rico em cores, sabores e cultura, confira essas dicas para construir um menu completo, com direito a entrada, prato principal e sobremesa, com receitas típicas de países como Uganda, Tanzânia, Etiópia, Senegal e África do Sul.

Samosas Vegetarianas (África Central)

Ingredientes

1 pacote de massa de pastel

1 lata de grão-de-bico enlatado

1 cebola pequena, picada

2 dentes de alho, picados

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de coentro em pó

Sal e pimenta a gosto

Óleo vegetal para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o grão-de-bico escorrido e os temperos (cominho, coentro, sal e pimenta). Cozinhe até que a mistura esteja bem homogênea e encorpada. Deixe esfriar. Enrole o recheio nas massas de pasteis e feche no formato de um triângulo. Aqueça o óleo em uma panela e frite as samosas até dourarem. Escorra o excesso de óleo em papel-toalha. Sirva quente com geleia de pimenta ou com o molho que preferir.

Arroz Jollof (África Ocidental)

Arroz-Jollof – Foto:

Ingredientes

2 xícaras de arroz de grão longo

1 lata de tomates pelados cortados em cubos

1 lata de seleta de legumes (milho, ervilha e cenoura)

1 cebola média, picada

2 pimentões vermelhos, picados

2 dentes de alho, picados

1/4 de xícara óleo vegetal

1 colher de chá de pimenta de pimenta do reino

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica doce

Sal a gosto

2 xícaras de caldo de galinha

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Adicione os pimentões picados e cozinhe por mais alguns minutos. Acrescente o arroz, a pimenta, o cominho, a páprica e o sal e misture bem para que o arroz fique coberto com os temperos. Adicione os tomates e o caldo de galinha e mexa bem. Em seguida, coloque os legumes e misture. Reduza o fogo para médio-baixo, cubra a panela e cozinhe por cerca de 20-25 minutos, ou até que o arroz esteja cozido e tenha absorvido o líquido. Se necessário, adicione mais caldo. Sirva quente.

Pudim Malva (África do Sul)

Pudim-Malva – Foto:

Ingredientes

1 lata de pêssegos em calda, escorridos e picados

1 xícara de açúcar

1 xícara de farinha de trigo

2 ovos

1 colher de sopa de geleia de damasco

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de vinagre de vinho branco

Uma pitada de sal

1/2 xícara de leite

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C. Misture o açúcar, farinha, bicarbonato de sódio e sal. Em outra tigela, misture os ovos, a geleia de damasco, a manteiga derretida, o vinagre e o leite. Adicione os ingredientes líquidos à mistura seca e mexa bem. Adicione os pêssegos picados à massa. Despeje a massa em uma forma untada e asse por cerca de 30-40 minutos ou até que a sobremesa esteja dourada e firme. Sirva quente com creme de leite ou sorvete de baunilha.

Fonte: Abeaço, Associação Brasileira de Embalagem de Aço