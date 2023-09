No Dia da Banana, prepare receitas com banana-da-terra e banana nanica

Aprenda a fazer Torrada com Queijo Meia-Cura e Bucatini ao Molho de Pernil Condimentado incluindo as variações de uma das frutas mais populares do mundo

A banana, uma das frutas mais populares e versáteis do mundo, tem um dia para chamar de seu: 22 de setembro. O Brasil é o maior produtor do alimento na América do Sul e o 4º maior do mundo.

Adria acredita que a vida acontece nos detalhes e por isso sugere um cardápio completo para celebrar a ocasião. Comece servindo a crocante Torrada com Queijo Meia-Cura e Banana-da-Terra, finalizada com melado. Surpreenda a todos de casa com o saboroso Bucatini Adria Grano Duro ao molho de pernil condimentado e banana-da-terracomo prato principal, finalizado com salsa picada. Para encerrar, sirva a Banana Pudding, uma sobremesa cremosa, que leva tortinhas de chocolate branco na preparação.

Para aprender como fazer, confira as receitas completas abaixo:

Torrada com Queijo Meia-Cura e Banana-da-Terra

Para as bananas

2 colheres (sopa) de manteiga

2 bananas-da-terra fatiadas no sentido do comprimento e cortadas ao meio

Para a montagem

½ embalagem de Torrada Integral Adria

8 fatias de queijo meia-cura

3 colheres (sopa) de melado

Modo de preparo

Prepare as bananas: em uma frigideira antiaderente derreta a manteiga e grelhe as bananas.

Monte as torradas: sobre cada torrada coloque uma fatia do queijo, acomode a banana e regue com o melado.

Rendimento: 8 torradas

Tempo de Preparo: 20 minutos

Bucatini ao Molho de Pernil Condimentado e Banana-da-Terra

Para o caldo de legumes

3 tomates grandes

2 colheres (sopa) de gengibre ralado

8 dentes de alho

¼ de xícara (chá) de salsa fresca picada

½ xícara (chá) de manjericão fresco

¼ de xícara (chá) de salsão

2 talos de cebolinha verde

1 colher (chá) de pimenta branca

½ colher (chá) de curry em pó

1 colher (sopa) de folhas de tomilho fresco

400 ml de caldo de legumes caseiro

2 colheres (sopa) de Farinha de Trigo Adria

Para o molho

1 kg de pernil suíno

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

1 cebola grande picada

1 colher (sopa) de extrato de tomate

Óleo vegetal a gosto

4 bananas da terra grandes

500 g de massa Adria Grano Duro Bucatini

Salsa fresca picada a gosto

Manjericão para finalizar a gosto

Modo de preparo

Caldo de legumes: Bata bem no liquidificador todos os ingredientes do caldo. Reserve.

Molho: Corte a peça de pernil em cubos, tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto;

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e frite bem a carne.Adicione a cebola e o extrato de tomate e frite mais um pouco;

Despeje na panela o caldo de legumes;

Ajuste a quantidade de líquidos com água fervente se for preciso, feche a panela e deixe cozinhar na pressão até que a carne esteja macia. Cerca de 30 minutos;

Tire a pressão, adicione as bananas cortadas em rodelas médias e cozinhe até que o molho esteja encorpado e as bananas cozidas.

Montagem

Cozinhe a massa conforme instruções da embalagem até ficar al dente, cerca de 9 minutos;

Ajuste os temperos a gosto e finalize com salsa picada;

Sirva a massa com o molho e folhas de manjericão.

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: 50 minutos

Banana Pudding

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 embalagem de pudim de baunilha em pó (50 g)

600 ml de creme de leite fresco

10 bananas nanicas cortadas em rodelas

4 embalagens de Tortinha de Chocolate Branco Adria

Modo de preparo

Bata no liquidificador o leite condensado, o pudim de baunilha e 200 ml de água até ficar homogêneo;

Em uma panela média, leve a mistura ao fogo médio e cozinhe mexendo sempre, para evitar grumos, até fervura. Baixe o fogo e cozinhe por mais 2 minutos;

Transfira o creme para um recipiente, cubra com um filme plástico em contato com o creme e refrigere por pelo menos 4 horas;

Bata o creme de leite até o ponto de chantili e incorpore delicadamente ao creme gelado;

Na travessa que for servir, faça duas camadas de biscoito, duas de banana e ⅓ do creme. Repita esse processo por mais duas vezes e leve à geladeira por pelo menos 5 horas;

Antes de servir, decore com biscoitos.

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: 30 minutos

