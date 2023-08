Festival une gastronomia, música e bazar na Fidam, em Americana

A cidade de Americana recebe, a partir desta quinta-feira (17), a 28ª edição do Festival Gastronômico Itinerante “Sabores da Terra”, na Fidam (Feira Industrial de Americana), localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima. O evento segue até domingo (20) com comidas típicas caipiras, atrações musicais e o W-Bazar, que reúne lojistas do segmento de moda.

Na gastronomia, entre as comidas típicas estão o porco no rolete e a costela fogo de chão – Foto: Claudeci Junior_ Liberal

O festival teve início nesta quinta às 10h e seguirá até as 22h. Os mesmos horários de início e término serão praticados na sexta e no sábado. O encerramento se dará no domingo, das 10h às 20h. A entrada e o estacionamentos são gratuitos.

Na parte gastronômica são três alamedas: salgada, doce + festival “Eu Amo Chocolate” e de produtores (veja o cardápio abaixo). Entre as comidas típicas salgadas estão porco no rolete e à paraguaia, costela fogo de chão, lanches e petiscos. Já a seção de doces conta com uma ilha de cascata de chocolate, churros e cookies. Por fim, os produtores comercializam hortifrutigranjeiros e outros produtos artesanais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao todo, serão 12 atrações musicais, a começar pela Banda Faroeste Caboclo (cover Legião Urbana), em show programado para 20h desta quinta. Ainda se apresentarão a dupla sertaneja Jonas & Diego, Henry Paul Trio (tributo a Elvis), Kaio Gomes & Hudson Sanfoneiro, Camila Morais & Raquel, American Band, Soul Boogie Orchestra, Orquestra Sanfônica de Americana (projeto com sanfona de José Antônio Linguanoto) e Queen Music Tribute.

Também serão realizados, no domingo, o Momento de Fé e o Cordão Peregrino — neste último, são distribuídas fitas para que os fiéis façam pedidos, sendo que as orações serão atadas a um nó.

Por fim, o W-Bazar conta com marcas âncora como Luiza Barcelos, Polo Wear, Lupo, SMK e Planet Girls. A feira de moda também tem expositores que cresceram com o evento, caso das grifes Bhagavan (moda italiana) e Bastille – BSTL (moda urbana).

O Festival Gastronômico Itinerante “Sabores da Terra” está em seu sétimo ano e pela primeira vez acontece em Americana. O evento já abraçou um público de cerca de 350 mil pessoas em mais 13 municípios paulistas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Já o W-Bazar, também itinerante, celebra 15 anos. Cerca de 1,5 milhão de pessoas prestigiou as edições realizadas até aqui (em média, um evento foi feito por mês, sempre em cidades do interior do Estado de São Paulo).

Veja o cardápio do Festival Gastronômico

Alameda Salgada

Porco no rolete e à paraguaia

Costela fogo de chão

Rancho caipira (fava tropeira, baião de dois, galinhada, paella, linguiça artesanal, carne de sol com mandioca e bolinho caipira)

Derivados do milho (milho cozido, pamonha, curau e suco de milho)

Sanduíche de pernil ou de linguiça bragantina

Lanche de choripan

Lanche de picanha

Coxinhas

Crepes

Cachorro-quente

Pastel

Hambúrguer

Balde de frango frito

Batata recheada

Yakissoba

Batata frita

Alameda doce

Ilha com cascata de chocolate servindo espetos de frutas com chocolate e fondue

Crepe doce recheado

Churros

Bubble Waffle

Cookies

Doces artesanais e caseiros (pudins, arroz doce, canjica, entre outros)

Paçoca e pé de moleque

Cocadas

Castanhas caramelizadas

Sorvetinho de Infância

Veja a programação do Festival Gastronômico

17/08 – QUINTA: 20h, Banda Faroeste Caboclo (cover Legião Urbana)

18/08 – SEXTA: 17h, Jonas & Diego; 20h, Henry Paul Trio (tributo Elvis)

19/08 – SÁBADO: 12h30, Kaio Gomes e Hudson Sanfoneiro; 15h30, Camila Morais & Raquel; 17h30, American Band; 20h, Soul Boogie Orchestra.

20/08 – DOMINGO: 12h30, Orquestra Sanfônica de Americana; 13h30, Momento de Fé; 15h30, Kaio Gomes e Hudson Sanfoneiro; 18h, Desafio Musical; e 19h, Queen Music Tribute.