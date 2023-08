Hambúrgueres gigantes, pratos especiais, cerveja e música: essas são algumas das atrações do Burger Monstros Show, festival que acontece a partir de sexta-feira (1º) no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. O evento segue até domingo e tem entrada gratuita.

Segundo a organização, os visitantes poderão conferir um cardápio com as principais novidades desse cenário gastronômico. O evento promete a presença dos sete melhores mestres hamburgueiros do Estado.

Burger Monstros Show acontece durante o final de semana no Tivoli Shopping – Foto: Átila Liberato_Divulgação

O festival terá algumas receitas diferentes, como burger de torresmo e a coxinha de burger.

Além de hambúrgueres, a arena gastronômica do Burger Monstros Show contará com pratos do circuito de churrasco, como costela no fogo de chão, costela no bafo, linguiças artesanais, torresmo de rolo e espetos gourmets, e mais pastéis e coxinhas.

A estrutura do Burger Monstros Show será montada no estacionamento do Tivoli e, além das diversas opções de comida e bebida, o festival contará com área kids e espaço para compras de produtos artesanais, como cachaças e queijos.

PROGRAMAÇÃO

O Burger Monstros Show terá cinco apresentações com bandas de rock.

Na sexta-feira, às 19 horas, a atração é a banda Runaway, que faz um tributo a Bon Jovi. No sábado (2), há duas apresentações previstas: o grupo Cry Baby, às 14 horas e, às 18 horas, Classic Roxx.

No domingo (3), a banda Reduzt toca a partir das 13 horas. O show com o Queen Music Tribute fecha o festival a partir das 18 horas.

Acontece: Burger Monstros Show

Dias e horário: sexta-feira (1), das 17h às 22h; sábado (2) e domingo (3), das 11h às 22h

Local: Estacionamento do Tivoli Shopping

Entrada: Gratuita