Dia Nacional do Churrasco: garanta o sabor com carnes de qualidade e acompanhamentos

Além de escolher as melhores carnes de churrasco na hora de celebrar a data, saiba qual corte preparar. Entre picanha, maminha e lombo, existem diversas opções para surpreender seus amigos. Se você quer oferecer preparações ainda mais diferenciadas, pode ainda assar panceta, pernil e costela. Acompanhamentos saborosos complementam o prato principal do churrasco. Nesse sentido, arroz e legumes são ótimas pedidas para compor pratos balanceados. Para opções mais saudáveis, existe ainda a opção de uma bela salada. E não pode faltar, é claro, a sobremesa. Fonte: Oba Hortifruti

Churrasco brasileiro

Carne

1 peça de maminha (1 kg)

4 colheres (sopa) de AJI-SAL® Churrasco (80 g)

Vinagrete

2 tomates picados (300 g)

1 cebola pequena picada (100 g)

1/2 xícara (chá) de Azeite de Oliva TERRANO™

2 colheres (sopa) de água

2 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco

3 colheres (sopa) de salsa picada

1 sachê de Tempero SAZÓN® Saladas

Farofa

1/2 xícara (chá) de manteiga sem sal (100 g)

2 1/2 xícaras (chá) de farinha de mandioca (425 g)

1 sachê de Caldo SAZÓN® Bacon defumado

1 colher (sopa) de salsa picada

Couve refogada

1 colher (sopa) de óleo

1/2 cebola pequena picada (50 g)

2 maços de couve manteiga cortada em tiras finas (500 g)

1/2 colher (chá) de SABOR A MI® Alho e Sal

Modo de preparo

Em uma assadeira pequena, coloque a carne, espalhe o AJI-SAL® por toda superfície da carne, cubra com papel-alumínio e leve ao forno quente (200 graus), por 35 minutos, ou até a mudar de cor completamente. Retire o papel e volte ao forno mais 40 minutos, ou até dourar. Prepare os acompanhamentos: em uma tigela média, coloque o tomate, a cebola, o Azeite TERRANO™, a água, o vinagre, a salsa e o Tempero SAZÓN®. Misture e reserve. Em uma frigideira média, derreta a manteiga em fogo médio, junte a farinha de mandioca, o Caldo SAZÓN® e a salsa, e misture rapidamente. Retire do fogo e reserve. Em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e refogue por 2 minutos, ou até murchar. Acrescente a couve e o SABOR A MI®, e refogue por 3 minutos, ou até começar a murchar. Retire do fogo e reserve aquecida. Retire a carne do forno, remova o AJI-SAL® restante da superfície e sirva em seguida, acompanhada dos acompanhamentos.

Receita testada e aprovada por Izabel Alves, especialista em alimentos da equipe Sabores Ajinomoto.

Do forno para a grelha

Molho Chimichurri

2 colheres (sopa) azeite

1 colher (sopa) de suco de limão

1 colher (sopa) de salsinha picada

1 colher (chá) de orégano seco

1 colher (café) de pimenta calabresa

1 pitada de sal

Carne

4 fatias de pão Wickbold Do Forno Original

2 bifes de contra-filé

½ colher (café) de sal

Modo de preparo

Molho chimichurri: Em um recipiente, misture o azeite, o suco de limão, a salsinha, o orégano, a pimenta e o sal. Reserve.

Carne: Em uma grelha, coloque as fatias do pão e deixe tostar dos dois lados. Retire. Tempere a carne com o sal e leve para grelhar até ficar dourada. Corte os bifes em fatias finas. Distribua as carnes sob as fatias de pão e regue com o molho chimichurri. Sirva em seguida.

Fonte: Wickbold

Churrasco especial do papai

Churrasco

4 bifes de contrafilé

1 colher (café) de sal grosso

1 dente de alho descascado

2 fatias de pão 100% Nutrição Tradicional

2 colheres (sopa) de salsinha picada

2 colheres (sopa) de manjericão picado

Azeite para untar

Molho barbecue

1 cebola descascada e cortada em cubos

2 dentes de alho descascado e amassado

1 colher (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco

1 tomate picado

3 colheres (sopa) de açúcar mascavo

1 colher (sobremesa) de páprica doce

1 colher (sobremesa) de mostarda

1 colher (sobremesa) de molho inglês

½ colher (café) de sal

2 fatias de pão 100% Nutrição Tradicional cortadas em cubos

Modo de preparo

Churrasco: Tempere os bifes com o sal grosso. No liquidificador ou processador, bata o alho, o pão, a salsinha e o manjericão. Empane uma face de cada filé com o pão triturado, pressionando bem para que a farofa grude na carne. Grelhe os filés em uma grelha untada com azeite (ou churrasqueira).

Barbecue: Doure a cebola e o alho no azeite. Acrescente o vinagre, o tomate, o açúcar, a páprica, a mostarda, o molho inglês e o sal. Deixe cozinhar até reduzir de volume e engrossar. Sirva os contrafilés grelhados acompanhados pelo molho e pelos pedaços de pão.

Fonte: Wickbold

Churrasco de camarão rosa

Ingredientes

100 g de camarão rosa frescatto

1 colher (café) de sal marinho

Lemon pepper a gosto

Modo de preparo

Camarão rosa: Tempere com lemon pepper e sal e leve na grelha em espeto. Quando ficar rosa já está pronto. Não deixe por muito tempo para não ficar borrachudo.

Fonte: Receita enviada por CYBERCOOK

Fattoush

Ingredientes

3 tomates cortados em pedaços pequenos

½ pé de alface cortado grosseiramente

3 pepinos cortados em fatias

1 maço pequeno de salsinha bem picada

2 cebolas bem picadas

2 rabanetes cortados em fatias

2 pães árabe torrado e picado

Molho

2 colheres (sopa) de molho de romã

¾ de uma colher (sopa) de vinagre de maçã

1 colher (sopa) hortelã seca

3 colheres (sopa) de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes e sirva a seguir

Serve 5 pessoas

Receita elaborada por Bassem Koussa, chef sírio do restaurante Zingo & Ringo

Churrasco de peixe

Ingredientes

1 colher (sopa) de AJI-SAL® Churrasco

1,2 kg de filé de salmão com pele, cortado em fatias grossas

rodelas de 2 limões siciliano

Modo de preparo

Em uma assadeira grande, coloque o salmão e espalhe o AJI-SAL® Churrasco sobre a superfície do peixe. Leve o peixe à grelha da churrasqueira por 10 minutos de cada lado, ou até que ele mude de cor completamente. Sirva decorado com as rodelas de limão.

DICA: É importante que se mantenha a pele do peixe para que o pedaço se fique firme o bastante para não desmanchar na grelha.

Caso queira preparar essa receita no fogão, basta aquecer uma frigideira grande untada com óleo em fogo médio e fritar os filés por 5 minutos de cada lado, ou até mudarem completamente de cor.

Receita testada e aprovada por Priscila Andrade, especialista em alimentos da equipe Sabores Ajinomoto.

Salada de pepino com coalhada

Ingredientes

500 ml de coalhada

4 pepinos fatiados

2 dentes de alho bem amassados

1 colher (sopa) de hortelã seca

1 colher (chá) de sal

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes e sirva a seguir

Receita elaborada por Bassem Koussa, chef sírio do restaurante Zingo & Ringo

Molho de limão e mel Baldoni para saladas

Ingredientes

1/2 de xícara de suco de limão fresco

1/3 de xícara de azeite de oliva extravirgem

1 colher (chá de azeite de linhaça prensado à frio

1 colher (sopa) de Mel Baldoni

Modo de preparo

Misture o limão com azeite de oliva e o azeite de linhaça. Adicione o mel e misture até que ele se dissolva completamente no molho (caso deseje um molho mais adocicado, adicione mais mel). Acerte o tempero ao seu gosto com sal e pimenta do reino moída na hora (neste agridoce, uma opção deliciosa é usar somente a pimenta rosa).

Fonte: Mel Baldoni

Molho para Churrasco com Mel Baldoni

Ingredientes

220 ml de molho de tomate

1 xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de açúcar mascavo

2 colheres (sopa) de Mel Baldoni Chef

1 colher (sopa) de molho inglês

1 colher (sopa) de vinagre de maçã

1 dente de alho picado

1 colher (chá) de pimenta-do-reino

1 colher (chá) de páprica doce

½ colher de chá de mostarda

¼ de cebola picada

½ colher de chá de sal

Modo de preparo

Em uma panela refogue o alho e a cebola em fogo baixo até dourar. Adicione o molho de tomate. Em seguida, adicione a água e o açúcar mascavo e mexa até começar a derreter. Acrescente o mel, o molho inglês, o vinagre, a pimenta, a páprica, a mostarda e o sal. Mexa bem todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Aumente o fogo para médio-baixo e deixe o molho ferver por aproximadamente 20 minutos, mexendo para evitar que grude no fundo da panela. Desligue o fogo e espere esfriar. Passe a o molho para uma molheira e utilize-o para temperar as carnes ainda cruas ou já grelhadas.

Fonte: Mel Baldoni

Petit gateau de caramelo com chocolate branco

Ingredientes

15 g chocolate de caramelo derretido Cookoa

1 colher de chá óleo de coco derretido

1 ovo

1 colher (sopa) farinha de aveia

1 colher (chá) adoçante natural

Canela a gosto

15 g chocolate branco Cookoa (para o recheio)

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes até ficar bem homogêneo. Em seguida, adicione a massa em uma forminha de silicone (específica para muffin). No meio da massa, coloque os quadrados de chocolate branco e leve para a airfryer por 6 a 8 minutos, mas fique de olho, o tempo pode variar. A sobremesa também pode ser feita no forno, mas o tempo pode variar.

Fonte: Cookoa, empresa no mercado de chocolates