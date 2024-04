Dia Mundial do Café: 5 curiosidades sobre uma das bebidas mais consumidas no mundo

Em 14 de abril é comemorado o Dia Mundial do Café, uma das principais bebidas do mundo. Cada região tem sua maneira de consumir a bebida no seu dia a dia. Devido a sua versatilidade e benefícios, atualmente o grão também está presente em suplementos alimentares, cosméticos e tratamentos estéticos.

No dia 14 de abril de 2014, os membros da Organização Internacional do Café (ICO, na sigla em inglês) se uniram para criar o Dia Internacional do Café. A ideia era dedicar uma data para homenagear o trabalho de toda a cadeia cafeeira, e trazer um lembrete importante, sobre a seriedade do trabalho do produtor rural na qualidade da bebida que todos amam.

Desde sua fundação em 2015, após uma viagem inspiradora de seu CEO e fundador, Deiverson Migliatti, a Sterna Café tem introduzido cafés especiais no mercado brasileiro. Para celebrar a data, a marca listou algumas curiosidades inusitadas e surpreendentes sobre o café.

Origem: Existem diversas teorias sobre a origem do café e sua inserção na alimentação humana, uma das mais populares marca sua descoberta no continente africano por um pastor de cabras da Etiópia. Ao perceber que um certo fruto vermelho deixava suas cabras mais animadas, ele decidiu prova-las, e sentiu que suas energias aumentaram. Ele compartilhou a sua descoberta com os monges da região que acreditaram que aquilo só poderia ser obra do “coisa ruim”, e jogaram os grãos na fogueira para se livrar deles. O resto é história e a partir daí o grão se popularizou, até virar o café que conhecemos hoje.

Líder de consumo mundial: Com receitas variadas em cada região, o café é a segunda bebida consumida do mundo, perdendo apenas para a água. Seu favoritismo se deve a sua versatilidade que o permite ser consumido de diversas formas.

Espécie: Muitas pessoas consomem o café, mas não imaginam a quantidade de variedades de grãos e modos de preparo. Atualmente o grão mais conhecido é o Café Arábica, mas são registradas mais de 100 tipos de plantas de café no mundo. Essa variedade de grãos vem da planta mãe, Coffeea Rubiáceae, gerando inúmeras espécies, com duas se destacando como boas para bebidas: a espécie arábica e a espécie cannephora. Ambas podem ser consumidas em diferentes métodos de extração que garantem uma experiência completa e única, de aroma e sabor.

Excremento de pássaro: Durante muitos anos o pássaro Jacu foi o principal inimigo das plantações de café no Brasil, pois se alimentava dos grãos de café direto no pé. Com o passar do tempo, os produtores perceberam que o pássaro escolhia os grãos mais maduros (que são também os mais doces) para o seu consumo. Alguns produtores resolveram tentar no Brasil uma técnica utilizada com muito sucesso na Indonésia, onde o excremento do animal é recolhido, selecionado e processado com alto controle de qualidade, e transformado em um café exótico que é vendido por mais de mil reais o quilo. No mundo todo, o Kopi Luwak se tornou uma iguaria, alavancando inclusive, as vendas do café proveniente da ave brasileira.

Melhora o desempenho cognitivo: Uma das características que mais chamam a atenção no café é o aumento de energia e revigorada após o consumo da bebida. Existem pessoas que só começam o seu dia após uma xícara de café, mas o que muitos não sabem é que a cafeína presente no café pode melhorar a concentração e o foco. No longo prazo isso significa uma melhora no desempenho e nos resultados.

Fonte: Rede Sterna Café