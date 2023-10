Hoje, 25 de outubro, é comemorado o Dia da Massa, popularmente conhecido como o Dia do Macarrão. A data é sugestiva para reunir a família e preparar o prato que chegou ao Brasil no século 19 e que se popularizou por sua praticidade. A Gomes da Costa, empresa líder no segmento de pescados enlatados, separou algumas opções que levam sardinha e atum, além de uma opção saudável para fazer com a família.

Macarrão Alho e Óleo com Sardinha

Ingredientes

200 g de espaguete cru

2 colheres (sopa) de azeite (30ml)

3 dentes de alho grandes cortados em lâminas (9g)

2 colheres (sopa) de salsa picada (10g)

1 lata de Sardinhas com Óleo Gomes da Costa (125g)

1 colher (chá) de sal (6g)

Pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Cozinhe o espaguete conforme recomendação da embalagem, enquanto o espaguete cozinha, aqueça o azeite numa frigideira grande. Quando aquecer (não deixe aquecer muito para não queimar o alho) junte as lâminas de alho, refogue até que comecem a dourar. Acrescente o Óleo da Sardinha Gomes da Costa, envolva o espaguete cozido no refogado de azeite e alho e junte as Sardinhas Gomes da Costa e a salsa. Torne a envolver, tempere com o sal e a pimenta. Sirva imediatamente.

Rendimento: 2 porções

Tempo de Preparo: 20 min

Macarrão Al Limone com Atum

Macarrao Al Limone com Atum – Foto:

Ingredientes

1 lata de atum sólido em óleo Gomes da Costa

½ pacote macarrão talharim

1 colher (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de creme de leite

Suco de 1 limão siciliano

Raspas de 1 limão siciliano

Sal a gosto

Salsinha picada

Parmesão ralado fininho

Pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem. Antes de escorrer, reserve 1 xícara (chá) da água do cozimento. Em uma frigideira grande em fogo médio, adicione a manteiga, o creme de leite, o suco de limão e metade das raspas de limão. Ajuste o sal e acrescente metade do atum sólido em óleo na frigideira. Junte o macarrão escorrido, salteie em fogo alto para incorporar todo o sabor do molho e adicione 3 colheres (sopa) da água do cozimento. Mexa e desligue. Sirva as porções individuais com o restante do atum e decore com salsinha picada, raspas de limão, parmesão ralado fininho e a pimenta do reino a gosto.

Rendimento: 2 porções

Tempo de Preparo: 15 min

Macarrão integral com sardinha

Macarrao Integral com Sardinha – Foto:

Ingredientes

150 g de espaguete integral

2 colheres (sopa) de azeite

2 cebolas roxas cortadas em gomos (250g)

2 tomates, maduros, sem pele e sem sementes cortados em cubos

Tomilho fresco gosto

1 lata de Sardinha com Ervas Gomes da Costa (125g)

Sal a gosto

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão conforme instruções da embalagem, enquanto isso, numa frigideira grande aqueça o azeite e doure a cebola. Junte os tomates e o tomilho. Tempere com sal e refogue até começar a murchar. Acrescente a Sardinha Gomes da Costa com seu caldo e o espaguete escorrido. Misture bem e sirva em seguida.

Rendimento: 3 porções

Tempo de Preparo: 55 min

Fonte: Gomes da Costa, setor de pescados enlatados do país