Dia do Hambúrguer: aprenda a reproduzir essa paixão nacional

Criado na região de Hamburgo, na Alemanha do século XIX, o hambúrguer conquistou o mundo depois que chegou nos Estados Unidos pelas mãos de imigrantes alemães. Lá, os fast-foods americanos ajudaram a tornar o prato um dos mais famosos e consumidos no mundo.

Saboroso e fácil de fazer, seu preparo é versátil e pode ser feito com diversos tipos de carnes. Nos últimos anos, os amantes de hambúrguer ganharam diversas variações do prato, como vegetariano, vegano, com carne de frango ou boi e até de baixa caloria.

Hambúrguer Caseiro

Ingredientes

1 kg de carne moída

1 envelope de MAGGI® Creme de Cebola

2 colheres (sopa) de água fria

15 mini pães de hambúrguer

1 pé de alface crespa picado

2 tomates em rodelas

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne moída com o MAGGI Creme de Cebola e a água fria. Misture muito bem para temperar por igual. Modele os hambúrgueres, abrindo porções na palma da mão ou com a ajuda de um modelador. Coloque em um refratário untado com óleo e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos. Vire e deixe cerca de 10 minutos ou até dourar e estarem no ponto desejado. Recheie os pães com os hambúrgueres, a alface e uma rodela de tomate. Sirva.

Hambúrguer de Grão-de-Bico

Ingredientes

1 xícara (chá) de grão-de-bico hidratado por 12 horas

1/2 cebola picada

1 dente de alho

2 colheres (sopa) de salsinha

1 colher (sopa) de páprica defumada

1 colher (sopa) de sal

1 pitada de pimenta moída

1/2 xícara (chá) de proteína de soja

3 colheres (sopa) de tapioca granulada

1 colher (sopa) de azeite

4 fatias de queijo cheddar

Montagem

6 pães de hambúrguer

4 colheres (sopa) de Patê de NESTLÉ® Creme de Leite + Cebola

6 folhas de alface

6 fatias de tomate

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o grão de bico, a cebola, o alho, a salsinha, a páprica, o sal e a pimenta. Bata no modo pulsar até que fique pastoso, porém ainda com pequenos pedaços. Se necessário, adicione um pouco de água para ajudar a bater. Transfira a mistura para um recipiente e adicione a proteína de soja e a tapioca granulada e mexa bem. Cubra e deixe descansar por meia hora. Umedeça as mãos com um pouco de água e modele os hambúrgueres no tamanho que desejar. Em uma frigideira em fogo médio, adicione o azeite e frite o hambúrguer por cerca de 3 minutos de um lado e 2 minutos do outro e coloque o queijo por cima. Tampe a panela para que o queijo derreta. Reserve.

Montagem: Passe o patê bos dois lados do pão. Coloque as folhas de alface, o tomate e o hambúrguer com queijo. Feche com a outra fatia de pão e sirva.

Hambúrguer Saudável de Frango

Hambúrguer

3 xícaras (chá) de peito de frango triturado

1/2 xícara (chá) de Aveia Flocos NESTLÉ®

1 xícara (chá) de amêndoas trituradas

1 xícara (chá) de abobrinha ralada

1 xícara (chá) de cebola picada

4 colheres (sopa) de azeite

1 colher (chá) de orégano

2 envelopes de MAGGI® Tempero e Sabor Aves

1 colher (chá) de sal

3 colheres (sopa) de cheiro-verde

2 colheres (sopa) de farinha de rosca

Cheddar

2 tomates sem pele, sem semente e picados

1/2 xícara (chá) de batata-doce cozida

1 colher (sopa) de cebola

2 colheres (chá) de sal

1 colher (sopa) de azeite

Modo de preparo

Hambúrguer: Em um recipiente, misture todos os ingredientes, exceto a farinha de rosca. Modele os hambúrgueres, passe os dois lados pela farinha de rosca e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo. Reserve .

Cheddar: Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo. Coloque uma porção em cada hambúrguer e leve ao forno médio (180°C), por cerca de 5 minutos. Sirva.

Hambúrguer de Saint Peter

Hambúrguer

500 g de filé de Saint Peter sem pele e sem espinhas triturado

1/2 cebola ralada

3 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

3 colheres (sopa) de dill picado

1 colher (sopa) de MAGGI® Fondor

1 pitada de pimenta-do-reino

1 colher (sopa) de azeite para grelhar

Molho tártaro

1/2 pote de Iogurte NESTLÉ® Natural Integral

4 colheres (sopa) de picles picado

1 colher (chá) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

Molho de mostarda e ervas

1/2 pote de Iogurte NESTLÉ® Natural Integral

1 colher (sopa) de mostarda

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

2 colheres (sopa) de dill picado

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

Montagem

8 pães franceses em formato de pão de hambúrguer

1/2 cenoura ralada

8 folhas de alface

Modo de preparo

Hambúrguer: Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes, até ficar homogêneo. Modele os hambúrgueres com as mãos). Em uma assadeira, untada com azeite, coloque os hambúrgueres e asse em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo, ou até que estejam dourados. Reserve aquecido.

Molho tártaro: Em um recipiente, misture todos os ingredientes. Reserve.

Molho de mostarda e ervas: Em um recipiente, misture todos os ingredientes. Reserve.

Montagem: Corte o pão ao meio, e na base passe um pouco do Molho Tártaro. Coloque uma folha de alface, um pouco da cenoura, o hambúrguer, um pouco do Molho de Mostarda e finalize com a parte superior do pão. Sirva a seguir.