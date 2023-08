Dia do Bacon: confira duas receitas com o ingrediente

Recheio para lanche da tarde, item indispensável nos hambúrgueres e outras inúmeras combinações deliciosas. Esse é o bacon, um ingrediente que conquistou tantos fãs da gastronomia que até tem uma data própria: 31 de agosto.

Para ajudar os consumidores que querem aproveitar esse dia para fazerem receitas, a Companhia Wickbold, que detém a marca de mesmo nome e a Seven Boys, apresenta dois preparos com bacon. Um deles é o Sanduíche BLT, feito com o pão de forma Tradicional da Wickbold, enquanto o Mini Quiche de Queijo e Bacon leva o pão de forma Sanduíche Seven Boys.

SANDUÍCHE BLT – WICKBOLD

Ingredientes

4 fatias de Pão de Forma Tradicional

4 colheres (sopa) de maionese

1 colher (sopa) de mostarda de Dijon

8 fatias de bacon

1 tomate

4 fatias de queijo mussarela

folhas de alface

pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Coloque os queijos nas fatias de pão de forma Tradicional e leve ao forno pré-aquecido a 150º, por 4 minutos ou até derreter levemente o queijo.

Enquanto isso, prepare o recheio. Em um recipiente, misture a maionese com a mostarda dijon e a pimenta do reino moída a gosto. Reserve.

Aqueça uma frigideira e frite as fatias de bacon até que dourem. Reserve.

Corte fatias do tomate e rasgue as folhas de alface.

Para a montagem: passe o molho de maionese na superfície de dentro dos pães.

Em seguida, posicione as folhas de alface e as fatias de tomate.

Finalize com o bacon e feche o sanduíche com a última fatia de pão.

MINI QUICHE DE QUEIJO E BACON – SEVEN BOYS

Ingredientes

6 fatias de Pão de Forma Seven Boys

3 ovos

1 xícara (chá) de creme de leite

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta do reino moída a gosto

1 xícara (chá) de bacon em cubos fritos

2 colheres (sopa) de azeite

Modo de preparo

Em um bowl, misture bem os ovos, o creme de leite e o queijo ralado. Adicione o bacon frito, tempere com sal e pimenta do reino moída a gosto. Reserve.

Com a ajuda de um rolo de abrir massa, achate as fatias de pão até que fiquem bem finas.

Unte com azeite forminhas pequenas de fundo falso. Posicione uma fatia em cada forminha, cobrindo o fundo e as laterais. (Dica: se sentir necessidade, umedeça as pontas dos dedos com azeite para ajudar as fatias a se moldarem mais facilmente).

Acrescente a mistura de ovos na forma.

Leve para assar em forno pré-aquecido a 180º C por cerca de 30 minutos ou até dourar.

Sirva ainda quentinho.