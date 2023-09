Receita da Hinode promete conquistar o paladar daqueles que buscam equilíbrio também na hora da sobremesa. O Cupcake de Banana com Shake H-Control, une a doçura da banana com a suavidade do Shake H-Control, proporcionando uma experiência única de sabores. O toque azedinho do mirtilo adiciona um charme especial à preparação.

Ingredientes

2 ovos

2 xícaras de chá de farinha sem glúten

2 colheres de sopa de xilitol

2 colheres de sopa de óleo ou gordura de preferência

Bebida vegetal (para diluição da massa)

Mirtilo (ou fruta de preferência) para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos, a farinha sem glúten, o xilitol e o óleo. Adicione um pouquinho da bebida vegetal e misture até obter uma massa homogênea.

Acrescente o Shake H-Control à massa e continue misturando até que fique bem incorporado.

Adicione o fermento e misture bem novamente.

Para dar mais leveza à massa, acrescente um pouco mais de bebida vegetal e triture tudo até obter uma mistura homogênea.

Despeje a massa nas forminhas, preenchendo apenas metade delas, para permitir o crescimento.

Se preferir, adicione pedaços de banana ou outras frutas nas forminhas.

Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 30 minutos, ou até que os cupcakes estejam dourados e firmes.

Quando finalizar o tempo, retire os cupcakes do forno e deixe-os esfriar.

Essa é uma receita prática e versátil que permite a substituição dos sabores, seja na escolha do Shake ou nas frutas utilizadas, proporcionando opções para agradar a todos os gostos. É possível usar forminhas de silicone ou mesmo uma assadeira para um resultado delicioso. O segredo para um cupcake macio e aerado está na mistura homogênea e na escolha dos ingredientes de qualidade. O Shake H-Control contribui para a leveza e suavidade da massa, tornando a experiência ainda mais prazerosa.

Por Edvânia Soares, nutricionista