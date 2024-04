Como preparar uma ‘nutella’ saudável e caseira

Este creme feito com cacau premium pode substituir a Nutella tradicional para aqueles que preferem algo mais saudável e caseiro. O produto é proveniente de uma variedade rara, denominada Arriba, representando menos de 1% de todo o cacau disponível no planeta. Seu cultivo é artesanal, em pequenas propriedades de solo fértil e vulcânico (muito ricos em magnésio), em locais cercados de natureza, sem poluição e nenhum tipo de contaminantes. Ficou curioso para aprender? Confira o passo a passo.

Ingredientes:

125 g grão-de-bico cozido

3 colheres (sopa) de leite vegeta;

3 colheres (sopa) de pasta de tâmaras

2 colheres (sopa) de Cacau Premium Puravida

1 scoop de Grassfed Whey Protein sabor Vanilla do Tahiti Puravida

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no processador e triture até obter uma pasta homogênea. Sirva com pão no café da manhã.

Receita criada especialmente pela empresária Amélia Whitaker para a Puravida.