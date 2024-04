Como preparar uma barrinha de nuts e sementes

A influenciadora digital Ana Eliza Pimentel do @fitfoodmenu ensina como preparar barrinha de nuts e sementes. O doce é rápido de fazer, delicioso e saudável, além de sustentar e ser ótima opção para um lanchinho e até levar na bolsa.

O Protein da Plant Power é um suplemento alimentar perfeito para desenvolvimento muscular e bem-estar. Livre de glúten e lactose, essa proteína vegetal oferece não apenas benefícios físicos, mas também uma experiência sensorial única, com textura cremosa na medida certa e sabor incrível.

Ingredientes:

180 g de tâmaras sem caroço (uso a graúda que é mais molinha)

100g de pasta de castanha de caju da A Tal da Castanha, (também pode usar pasta de amendoim integral ou tahine)

40 ml de água

2 scoops do Protein sabor Vanilla Cream Plant Power

110 g de amêndoas torradas (pode substituir por amendoim torrado)

150 g de sementes (girassol, abóbora, gergelim e amêndoas torradas)

Chocolate amargo vegano (opcional)

Flor de sal (opcional)

Modo de preparo:

Bata bem até ficar uma textura homogênea e transfira para uma tigela. Em seguida, acrescente o que você tiver em casa de sementes e nuts. Na receita usamos sementes de girassol, gergelim e abóbora e amêndoas torradas. Mexa bem até ficar uma massa homogênea. Cubra uma tábua com plástico filme ou pvc e coloque toda a massa. Depois com as mãos úmidas vá apertando bem até formar um retângulo de mais ou menos 1 a 2 centímetros. Finalize com uma calda de chocolate amargo vegano e flor de sal para um toque especial. Depois leve à geladeira por no mínimo 1 hora para firmar e corte no formato da sua preferência. Agora, é só saborear.

Sobre A Tal da Castanha: marca brasileira que utiliza em sua composição apenas ingredientes de origem natural e vegetal.