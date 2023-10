Comemore o Dia das Crianças com receitas fáceis e divertidas

O Dia das Crianças está chegando e nada melhor do que celebrar a data com receitas que satisfazem o paladar das crianças - Foto: Divulgação

Para celebrar a importância e o poder das crianças no nosso dia a dia, a Seven Boys, marca especializada em pães industrializados, traz duas receitas que agradam o paladar da criançada – e de toda a família. Para um lanchinho fácil de fazer e de levar para um passeio no feriado, a receita de Bisnaguinha de salpicão com frango é uma ótima opção para alimentar a turma toda. Como sobremesa, nada melhor do que um Pão de mel com bolo Seven Boys para fechar o momento com muita doçura.

Bisnaguinha de salpicão com frango

Ingredientes

250 g de frango cozido e desfiado

Bisnaguinha Seven Boys

1 maçã verde ralada

1/2 xícara de uva passa preta

1 cenoura ralada

1 colher de sopa de mostarda

2 gemas de ovo

Óleo

Sal

Pimenta do reino

Suco de 1/2 limão

1 cebola roxa em cubos pequenos

Modo de preparo

Em um bowl coloque as gemas, mostarda, suco de limão, sal e a pimenta e bata tudo com um mixer, acrescentando o óleo aos poucos em fio até obter uma mistura bem cremosa, virando uma maionese. Depois de pronto acrescente o frango, cenoura, cebola, uva passa, maçã, misture bem e acerte os temperos. Corte as bisnaguinhas ao meio, coloque o recheio e sirva.

Pão de mel com bolo seven boys

Foto: Seven-Boys – Foto:

Ingredientes

1 bolo de chocolate Seven Boys

130 ml de leite

2 canelas em pau

1 colher de café de gengibre em pó

Cravos

2 colheres (sopa) de mel

1 lata de doce de leite

Chocolate meio amargo para a cobertura

Chocolate branco

Modo de preparo

Em uma panela coloque o leite, mel, canela em pau, gengibre em pó, os cravos e misture bem. Leve essa mistura ao fogo, quando ferver desligue e reserve. Corte o bolinho de chocolate em pedaços menores e corte ao meio. Molhe os bolinhos com a mistura de leite, coloque o doce de leite e cubra com a outra metade do bolo. Depois de rechear todos os pedaços, leve para a geladeira. Derreta o chocolate amargo e o chocolate branco. Cubra uma forma com papel manteiga. Mergulhe o bolo no chocolate amargo derretido usando um garfo, retire o bolo do chocolate, bata para tirar todo excesso e coloque na forma. Coloque o chocolate branco em fios por cima e deixe secar. Assim que o chocolate secar, é só servir.