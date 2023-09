Cocada cremosa de banana, combinação de dois ingredientes mais populares do Brasil

Receita do Mavsa Resort agrada todos os paladares e pode ser usada até para presentear

Versatilidade é a palavra da vez e a combinação de cocada com doce de banana já dá água na boca só de pensar. Essa receita que une tão delicadamente dois ingredientes fáceis de encontrar em qualquer canto do Brasil combina com várias ocasiões e pode até ser uma dica para deixar o dia de alguém mais doce.

O chef Helbert Moura, do Mavsa Resort, ensina o passo a passo:

Cocada cremosa de banana com coco

Ingredientes

330 gramas de coco seco

240 gramas de açúcar demerara

66 ml de leite de coco

133 gramas de banana nanica (bem madura)

66 gramas de açúcar demerara

1 unidade de canela em pau

33 ml de água mineral

Doce de banana: Descasque e amasse as bananas e reserve. Em uma panela, junte a banana, 66 gramas de açúcar demerara, a água e a canela e leve ao fogo médio até caramelizar. Reserve.

Doce de coco: Em outra panela, leve ao fogo médio, o coco seco, 240 gramas de açúcar demerara e o leite de coco até caramelizar e desgrudar do fundo da panela. Após este processo, acrescente o doce de banana e misture bem.

Finalização: Unte uma bancada com óleo e despeje a mistura da cocada. Espalhe uniformemente e espere esfriar um pouco. Molde cada cocada da forma que desejar, caso queira presentear alguém, é só acomodar em uma caixinha apropriada.

Fonte: Mavsa Resort