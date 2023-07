Bárbaros BBQ: festival regado a carnes nobres

Mais do que um evento de churrasco, o Bárbaros BBQ atingiu patamar de festival gastronômico com a presença de churrasqueiros renomados

Depois de superar expectativas em 2022, Bárbaros BBQ volta a Americana em 16 de setembro de 2023, prometendo o maior evento de sua história – 5 mil pessoas são aguardadas no Recinto da Festa do Peão. O festival gastronômico idealizado na cidade movimenta o turismo regional enquanto difunde a paixão pelo churrasco e pelas diferentes maneiras de preparar carnes nobres.

Importante difusor da cultura churrasqueira, festival gastronômico volta a Americana com maior expectativa de público – Foto: Divulgação

O Bárbaros BBQ foi um dos precursores na divulgação da carne de qualidade e é uma oportunidade para degustar a gastronomia de fogo. São mais de 45 estações oferecendo diferentes proteínas e acompanhamentos, preparados por chefs churrasqueiros renomados com diversas técnicas de cocção, desde as ancestrais até as mais modernas, como moquém, fogo de chão, varal, parrilla e grelha. Para toda a família, a festa tem 10 horas de open food e open bar, quatro atrações musicais e espaço kids com monitoria.

A parrila é uma das técnicas utilizadas por churrasqueiros que participam do evento – Foto: Divulgação

Mais do que um evento de churrasco, o Bárbaros BBQ atingiu patamar de festival gastronômico com a presença de churrasqueiros destacados, bem como de equipamentos e produtos de grandes marcas do cenário mundial. Além disso, a marca idealizada por Guga Nardini, Silvio Orlando Moraes Junior e Daniel Doll Lemos está em constante expansão.

A primeira edição do Bárbaros BBQ aconteceu em 2016, reunindo 1,4 mil pessoas, tendo como referência eventos dedicados ao churrasco nos Estados Unidos e na Austrália. Os feedbacks positivos foram combustíveis para uma segunda edição no ano seguinte, com o dobro do público, inclusive de outras cidades e estados brasileiros.

Evento reúne chefs churrasqueiros renomados com diversas técnicas, desde as ancestrais até as modernas, como moquém, fogo de chão, varal, parrila e grelha – Foto: Divulgação

De lá para cá, além de Americana, Campinas, São Paulo, Sorocaba e o Rio de Janeiro também receberam edições do Bárbaros BBQ, multiplicando o público formado por entusiastas da gastronomia, que não desejam apenas apreciar, mas também aprender novas técnicas e conhecer equipamentos.

Em resposta a essa demanda, o canal ‘TV Bárbaros BBQ’ no Youtube oferece grande quantidade de informações para quem busca melhores resultados no churrasco. Há ainda produtos licenciados da marca, como facas e tábuas, caneca e boné do Bárbaros BBQ. A experiência proporcionada pelo evento também pode ser conferida na Casa Bárbaros, restaurante temático localizado no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas.

Bárbaros BBQ

Casa Bárbaros

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.