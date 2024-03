Aprenda a preparar um aperitivo leve, saboroso e fácil de fazer

Para acompanhar o lanche da tarde ou a reunião entre amigos, uma torrada tradicional cai bem. Com recheio de frango picante fica melhor ainda. Aproveite a sugestão de Piraquê para beliscar ao longo do dia. A receita fica ainda mais saborosa no dia seguinte sob refrigeração. Aproveite!

Ingredientes

300 g de peito de frango

sal a gosto

1 ½ colher (chá) de páprica picante

½ cenoura média ralada

1/4 do bulbo de erva doce cortado em tiras finas

100 g de requeijão cremoso light

2 colheres (sopa) de cebolinha lavada e picada

1 pacote de Torrada Piraquê Tradicional



Modo de preparo

Cozinhe na pressão o peito de frango com 1 litro de água, 1 colher (chá) de sal e ½ colher (chá) de páprica, por 20 minutos após começar a apitar. Drene a água e desfie o frango. Em um recipiente, coloque o frango e o restante dos ingredientes. Misture bem, acerte e sal e sirva sobre a Torrada Piraquê Tradicional.

Tempo de preparo: 30 minutos

Grau de dificuldade: fácil

Rendimento: 12 porções