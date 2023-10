24 de outubro, Dia do Bucho

O Dia Internacional do Bucho, comemorado hoje,24 de outubro, é dedicado a um ingrediente tradicional que conquistou o paladar de muitas culturas ao redor do mundo e que desempenhou um papel fundamental na culinária de diversas regiões, enriquecendo a herança gastronômica de muitos países. Hoje em dia há muitas pessoas que torcem o nariz para o bucho, mas quem está ligado em boa gastronomia sabe que esse quitute pode render pratos reconfortantes, nutritivos e muito saborosos.

Um dos mais famosos é a dobradinha, cuja preparação pode variar de acordo com a tradição local, incluindo diferentes métodos de cozimento, temperos e recheios. Outro prato muito tradicional, especialmente no Nordeste, é a buchada de bode, que exige um preparo mais elaborado. O resultado são pratos intensos e cheios de textura, apreciados por gente que curte explorar culinárias mais tradicionais. O Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, convida você a desbravar esse prato com receitas feitas pelos criadores de conteúdo da plataforma. Confira!

Dobradinha

A criadora de conteúdo Bruna Freire, que tem mais de 1,4 milhão de curtidas no Kwai, ensina como fazer uma receita tradicional de dobradinha. Para começar, ferva as tiras do bucho em uma panela com água e suco de limão, depois escorra todo o líquido e reserve a carne. Em outra panela, frite algumas tiras de bacon e em seguida refogue com cebola, alho e tempero a gosto, mas, se quiser uma sugestão, a Bruna usou cominho, chimichurri e páprica defumada. Depois que refogar o bacon, adicione o bucho, coloque sal e refogue por mais alguns minutos, em seguida acrescente a linguiça calabresa, refogue novamente e adicione folha de louro e outros temperos a seu gosto. Como o bucho demora um pouco mais para cozinhar, só adicione feijão branco para cozinhar quando a carne estiver bem molinha, depois é só finalizar com cheiro-verde e aproveitar!

Buchada de bode

Daiane Araujo mostra o passo a passo para fazer a tradicional buchada de bode, que pode ser mais simples do que parece. Em uma panela, refogue a cebola e o alho, em seguida adicione pimentão verde, tomate, coentro, cebolinha, colorau e pimenta a gosto. Para cozinhar, adicione água e coloque a buchada na pressão por 1 hora. Quando estiver pronto, é só servir e saborear!

Dobradinha com fava

Que tal experimentar a dobradinha com fava do perfil Fala gordinha? Para começar, coloque as tiras de bucho para escaldar em uma panela com água e em outra a fava com água na panela de pressão por 15 a 20 minutos. Em seguida, para temperar a fava, adicione pimenta-do-reino, colorau, tempero em pó de frango, shoyu, mostarda e azeite, mexa bem e adicione o bucho. Em outra panela, refogue alho, pimentão, cebola roxa e azeite, adicione essa mistura à panela da fava com o bucho, misture e coloque na pressão por 30 minutos. Para finalizar, coloque linguiça calabresa, charque, azeitona, água para cobrir os ingredientes e mexa bem.

Dobradinha com batata

Fran Misturini mostra que essa combinação de dobradinha com batata dá muito certo. A criadora de conteúdo mostra o passo a passo para fazer esse prato delicioso. Em uma panela de pressão coloque para refogar, na banha de porco, o alho, colorau, tomate, cebola e pimentão verde. De temperos, Fran usou pimenta-do-reino e cominho, mas você pode usar o tempero que preferir. Depois, adicione as tiras do bucho — que foram fervidas em água quente com suco de limão, e mexa bem, esse é o momento ideal para corrigir o sal da receita e colocar mais tempero de acordo com seu gosto. Depois de refogar, cubra todos os ingredientes com água, feche a panela e deixe na pressão por 40 minutos. Para finalizar, adicione as batatas, coloque na pressão por mais alguns minutos e finalize com cheiro-verde.