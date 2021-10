Porque usar cores quentes no banheiro

O visual do banheiro pequeno, foi projetado pela arquiteta Julianna Dinamarco, parceira da Ideia Glass, marca especialista em kits de ferragens para box de banho e portas de vidro divisórias de ambiente. Com o intuito de trazer personalidade ao cômodo, a profissional apostou na cor rosa fúscia nos revestimentos da parede, garantindo modernidade ao espaço, sem ‘pesar’ o ambiente. Para complementar essa proposta, Julianna utilizou metais em rose, que contribuíram para uma aparência moderna e romântica.





Além disso, por conta da pequena metragem do cômodo, a arquiteta optou por tons claros em todo o restante do banheiro e uma boa iluminação, garantindo uma sensação de amplitude ao local. Com espelhos e marcenarias estratégicas, como armários com recortes embaixo e em cima da pia, prateleiras laterais e acima do vaso sanitário, Julianna conseguiu otimizar ainda mais o espaço do ambiente.

DESTAQUE PARA A ÁREA DE BANHO

Para trazer destaque a área de banho, a arquiteta apostou no Kit Box Flex, da Ideia Glass, com as ferragens em rose. Com abertura articulada, o modelo proporciona melhor aproveitamento de espaço. Por não possuir trilho na parte superior, ele oferece um visual mais clean e moderno ao ambiente.

“Priorizando sempre o conforto dos moradores, optei por alinhar estética e funcionalidade nessa área. Para isso, foi utilizado o box Flex, modelo ideal para banheiros pequenos, já que através dele, é possível ter um melhor aproveitamento do espaço, além de possibilitar maior mobilidade e manuseio”, explica Julianna.

O Kit Box Flex permite o ganho de 90% de passagem, otimizando o espaço. Prático e funcional, possui dobradiças de metais nobres com alta resistência, e as ferragens podem ser instaladas em diversas cores, como rose, dourado, preto, cromado e branco.