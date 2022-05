Estilo gótico na decoração: cores profundas e sombrias

Diversas tendências com base em comportamentos sociais e humanos são trazidas aos consumidores ao longo do ano, com o intuito de inspirar as pessoas no que diz respeito ao estilo de vida, cores de roupa, decoração da casa e até mesmo apoiando-as na transformação de suas histórias. E a Suviniltraz essa pesquisa global para o universo da decoração por meio do Revela 2022, seu estudo anual, que indica como as tonalidades podem refletir esses desejos e emoções.

Neste ano, o momento incerto sobre a pandemia ainda faz com que boa parte das pessoas passem por momentos mais conturbados, o que reflete, instantaneamente, no modo como nos comportamos diante da sociedade. Por conta disso, foi possível identificar um aumento nas buscas relacionadas a elementos góticos, que vão desde peças de roupas, passando por objetos, mobiliários, materiais, texturas e itens que ajudam a compor ambientes no mood.

Em seu estudo de tendências de cores anual, a Suvinil trouxe o tema Mundo Surreal, que traduz, de fato, o momento de agora, propondo um escape ao imaginário. Dentre as paletas propostas no estudo, a marca elencou em uma das mais modernas, tonalidades que se enquadram perfeitamente nessa ‘trend gótica suave’, Sombras Preciosas, que combina nuances profundas e sombrias, contam com baixa luminosidade, causando um elegante efeito atmosférico nos ambientes em que são aplicadas. Ao todo, são seis cores: Eclipse, eleita a cor do ano de Suvinil, Marrom-luxo, Esconderijo Misterioso, Suco de Uva, Volta ao Mundo e Sonho Celeste.

Cores da paleta Sombras Preciosas

“As cores presentes em Sombras Preciosas provocam uma imersão em nossas emoções mais extremas”, comenta Sylvia. “Os tons que vão do preto esfumaçado ao verde ácido e amarelado, passando por nuances sofisticadas que remetem a pedras preciosas e outras que lembram florestas misteriosas, trazem ousadia e despertam sensações”.

Além do uso de cores, outros aspectos também podem colaborar na criação dessa atmosfera gótica. Assim, como toda transformação, a personalidade dos moradores também precisa ser levada em conta no momento da escolha dessas composições. Como inspiração, os espaços podem seguir uma linha mais dramática ou minimalista, dependendo apenas das sensações que pretendem transmitir. O drama e esse clima dark, por exemplo, adicionam uma relevância histórica ao ambiente, já que os detalhes do estilo se originam de catedrais cristãs e castelos europeus, em séculos passados.

No ambiente acima, que retrata parte de uma sala de estar, esculturas e elementos de decoração com traços mais robustos, foram combinados com as cores Marrom-luxo, presente no teto, Esconderijo Misterioso e Volta ao Mundo, aplicados às paredes. Os pés em dourado, emoldurando a mesa de centro, foram ressaltados por essa harmonização sombria e ganham ainda mais destaque.

A aplicação requer uma atenção especial. Então, para que alcance um resultado perfeito em poucas demãos, mesmo em cores mais escuras, a Suvinil recomenda o uso de Fosco Completo, produto Premium da marca. Além de entregar uma cobertura impecável, apresenta alto rendimento, garantindo economia para o consumidor.

Para ficar por dentro de inspirações, acompanhar e facilitar sua própria jornada de pintura, além de encontrar dicas, pesquisas e tendências desenvolvidas pela Suvinil e seus especialistas, siga a marca no Instagram @tintas_suvinil e confira detalhes sobre o Revela 2022 e a linha Suvinil Fosco Completo , acessando o site da fabricante.

Créditos: Foto por André Klotz e produção de Michell LottMesa e Cadeira @studiogustavodias, sobre a mesa,Esculturas de José Bezerra (Vale do Catimbau, PE), na @lojalendaria,Cerâmicas @estudioheloisagalvao, Caixa @westwingbr,Luminária de mesa @camargomarcus para @itens, à esquerda,Arandela @decarvalhoatelier para @itens_, Vaso @sergiojmatos, no piso, à direita,Totem @olho_moveis_autorais, Espelho @alealvarengadesign,Mesinha lateral @nydiarochaceramics, Rede @swing.uy, na @refugio_design,Pufe @mobiliatempo, Tapete @bottehtapetes