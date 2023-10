Decoração inteligente

Estilo de vida, momento de compra, fatores sociais e econômicos. Muitos podem ser os motivos para a aquisição de um apartamento com metragem menor ou mais compacto, especialmente nas capitais e grandes centros urbanos. Mas se engana quem acha que em áreas menores não é possível ter conforto para diferentes atividades. Uma decoração criativa e inteligente pode trazer soluções interessantes e capazes de tornar o dia a dia mais prático e confortável para os moradores, independentemente da metragem do lar. Confira algumas dicas e soluções pensadas pela arquiteta de apartamento decorado da Yticon, construtora do Grupo A.Yoshii, Camila Forbeck.

Caixa do ar-condicionado vira bancada para horta

Nas cidades mais quentes, o ar-condicionado é considerado um item quase essencial, e nas localidades mais frias é usado como auxílio para aquecer os ambientes. No entanto, nem sempre é fácil incorporar o aparelho na decoração. Na varanda do apartamento decorado do empreendimento Cosmopolitan, em Maringá (PR), a solução foi criar uma estrutura vazada, formando um L, que sustenta uma bancada acima da máquina do ar. Essa estrutura se transforma em um apoio para uma pequena horta, com a possibilidade de outros usos na varanda.

Mesa multifuncional, forma criativa para gelar bebidas

Na mesma varanda, a mesa mais alta foi projetada para receber amigos ou confraternizações familiares de maneira mais criativa, prática e sem deixar as bebidas esquentarem. A solução foi incorporar o balde de gelo na estrutura de apoio da mesa. “A varanda é um local descontraído para encontros e comemorações, por isso o foco precisa ser na praticidade e na funcionalidade, incorporando elementos mais decorativos que expressem a personalidade dos moradores no espaço”, afirma a arquiteta.

Mesa do home office esconde bagunça e compõe decoração da sala

Trabalhar em casa é uma realidade para muitas pessoas, mas quando não há um cômodo específico para essa atividade, a solução é pensar em alternativas que sejam úteis e que integrem a composição do ambiente com mais de uma funcionalidade. No Cosmopolitan, a aposta da arquiteta foi uma mesa retrátil embutida na marcenaria da parede. Assim, basta abaixar a porta para começar a trabalhar e, no fim do expediente, é só fechar para esconder a “bagunça” de um dia de trabalho e transformar o ambiente. “Essa funcionalidade auxilia na organização do espaço e no equilíbrio entre vida pessoal e profissional, mesmo quando essas áreas ocupam o mesmo espaço”, finaliza a arquiteta.

Painel para tevê divide os ambientes com charme

Os espaços mais abertos e integrados são uma tendência nos projetos de apartamentos de todas as metragens, mas muitas vezes é preciso encontrar soluções criativas para criar a divisão de áreas específicas sem perder a essência do projeto. No Cosmopolitan, a divisão entre a sala e a área que pode ser usada como home office foi feita de maneira criativa com o painel de televisão. A estrutura vazada dialoga com os demais materiais da decoração e transmite uma sensação de divisão sem comprometer o conceito mais contemporâneo dos ambientes integrados.