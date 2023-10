Casa de campo dentro da cidade é um desejo possível

A natureza e a tranquilidade, características do interior das grandes cidades, marcam o projeto de reforma da casa pela arquiteta Isabella Nalon. Com o objetivo de tornar a residência uma casa de campo dentro da cidade, a profissional reformou o imóvel da década de 60 que estava praticamente abandonado.

Orgânico e fluido, o jardim torna a entrada convidativa. Espécies de vários tons e aromas, como a lavanda, ajudam a compor esse clima tão gostoso. A sala de estar está integrada com a de jantar, adega e cozinha. E embora não haja separações, os móveis, tapetes e a iluminação ajudam a delimitar bem cada espaço.

Para compor o piso dos ambientes, Isabella especificou a coleção York para estimular os sentidos e convidar a desacelerar. O porcelanato neutro levou harmonia ao espaço e conferiu leveza. Essa coleção foi pensada para os que gostam de sutileza ou os que desejam ousar na decoração e contrastar a delicadeza do porcelanato com detalhes marcantes no ambiente. Nesta proposta, o cinza da peça contrasta com a madeira escura. York é uma coleção completa com vários formatos e peças decoradas (que teve uma completude de coleção lançada em 2023) e nesse projeto foi usado o YORK no formato 90×90 cm e na cor OFF WHITE POLIDO.

“Tudo é muito claro, resultando numa sensação de limpeza incrível. Em torno da marcenaria branca, trabalhamos com trechos de madeira mais escura, criando uma espécie de pórtico. No piso, trabalhamos com porcelanato polido e junto da paleta clarinha, brincamos com madeiras mais escuras em partes da marcenaria e na mesa de apoio”, explica a arquiteta.

Coleção Venezia aplicada no espaço gourmet. Foto: Luis Gomes – Foto:

Em relação a arquitetura, foi mantido o pé direito original da construção, valorizando as grandes aberturas como vão, piso e teto, para obter assim uma iluminação natural, ventilação cruzada e integração com os jardins. Um dos destaques do projeto é o espaço gourmet, que contou com o revestimento da Portinari. A área, que fica perto da piscina, foi projetada para ser usufruída em diferentes épocas do ano. Nos dias frios, basta fechar as portas de correr para deixar mais quente do lado de dentro e ao mesmo tempo ter uma integração visual com o jardim externo.

Para o piso do ambiente, Nalon especificou a coleção Venezia, inspirada nos terrazos venezianos, típico pavimento de Veneza. O pavimento é constituído pela mistura do mármore e pedra, com granulados finos de minerais. Com esse resgate, a peça Venezia OFF White Natural, no formato 90×90, possui design marcante e se sobressai pela alta resistência, já que é um Pietra Portinari Prime – PPP é altamente resistente. Frente ao tráfego intenso, se destaca pela durabilidade, mais resistente ao desgaste, mais resistente ao ataque químico e ao manchamento de produtos.