A madeira e suas facetas na arquitetura de interiores

Entusiastas dos atributos do material, as arquitetas concebem e exploram resultados inspiradores nos ambientes residenciais

Durante a especificação dos materiais para o projeto de arquitetura de interiores, os atributos almejados sempre se concentram em pontos como beleza ímpar, versatilidade, harmonia, alta qualidade e durabilidade. A madeira é um desses itens que dão match em todos esses atributos, possibilitando a sua presença nos mais diversos ambientes e soluções. O segredo é escolher a tipologia e a aparência pretendida para esbanjar charme e longevidade.

“Quando a incluímos, transmitimos a mensagem de que ela ficará para a vida toda. Por isso, precisamos conhecer muito bem sua origem e características”, enfatizam Vanessa Paiva e Claudia Passarini, sócias e arquitetas à frente do escritório Paiva e Passarini Arquitetura.

Muito além da execução do mobiliário, a dupla ama explorar a atemporalidade da madeira nos projetos residenciais. Acompanhe algumas inspirações:

Piso

Muito fácil de combinar, o piso de madeira neste home bar foi escolhido justamente pelas questões práticas. Temporariamente, o espaço projetado pelas arquitetas abriga um louceiro e uma adega, mas no futuro pode dar lugar a um elevador. A madeira é mais prática que a laje, por exemplo, pois é de mais fácil remoção, possibilitando a instalação da caixa do elevador e o motor

O piso tem o poder de mudar um ambiente e por isso a escolha deve ser muito bem planejada. Muito utilizado em projetos residenciais na década de 1960 e 1960, as arquitetas Claudia e Vanessa dizem que a madeira voltou ao status de tendência, mas com uma roupagem contemporânea de tons e estilos. Entretanto, o propósito continua bastante semelhante aos projetos de outrora: conceder acolhimento, tanto por sua estética, como por sua função isolante que deixa a temperatura do ambiente muito mais gostosa e confortável.

Mas assim como o escritor Stan Lee atribuiu o provérbio para o personagem Ben Park, ‘com grandes poderes vêm grandes responsabilidades’, a presença da madeira do piso é acompanhada por cuidados que concederão sua longa vida: o uso de produtos abrasivos, bem como o costumeiro hábito de lavar o chão, não combinam com a madeira. Procedimentos simples e efetivos garantem que o material possa (por que não?) atravessar gerações.

Painéis

Na sala de estar, o visual e a resistência a madeira cumaru foram os atributos para que as arquitetas pudessem executar um verdadeiro ‘dois em um’ na sala de estar: o ripado do guarda-corpo da escada e a caixa que acoplou a TV. O que poderia parecer apenas como um detalhe arquitetônico de segurança, chama a atenção no ambiente integrado com a sala de jantar

Uma das principais vantagens de utilizar a madeira na construção de grandes painéis é a discrição. Eles ocupam menos espaço e exibem mais modernidade que qualquer outro tipo de material. Além disso, permitem versatilidade e criatividade dando forma a diferentes desenhos de estrutura para fixação da TV.

Cabeceiras

Nesta suíte principal, o clima romântico tomou conta da decoração que tem todas as paredes revestidas de linho e uma cabeceira com estrutura de madeira exaltada pela delicadeza das tramas de palhinha.

As cabeceiras de madeira são atemporais e versáteis em um décor para dormitórios. Além de oferecer a beleza natural do material, garante durabilidade e diversas opções que adicionam personalidade e destaque visual ao ambiente.

Pergolados

Para transformar áreas de lazer em lugares ainda agradáveis, um belíssimo pergolado de madeira, que se estende de uma ponta a outra, faz parte desse projeto assinado pelas arquitetas Vanessa Paiva e Claudia Passarini. Com ele, a intensidade do sol é atenuada, deixando a convivência muito mais prazerosa

Se a proposta da área externa é uma decoração rústica e natural, os pergolados de madeira são escolhas perfeitas. Mantendo os tons naturais da peça, entregam uma atmosfera sofisticada em qualquer residência.

Fonte: Paiva e Passarini – Arquitetura