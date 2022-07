Por que algumas mulheres têm dificuldade de engravidar? O que faz com que outras cheguem a conceber – mas não levem a gestação além de algumas poucas semanas?

A Obstetrícia – ciência médica responsável pela gravidez, parto e puerpério – está bastante evoluída para fornecer respostas a essas perguntas e, atualmente, sabe-se que o estilo de vida adotado pelas mulheres e homens que desejam ter um bebê interfere diretamente na possibilidade de o gerarem. Além disso, inúmeras doenças e disfunções são capazes de impedir que a gestação aconteça ou que, quando a concepção ocorra, o embrião não seja implantado ou mesmo não consiga se desenvolver. “Quando uma mulher tem dificuldade de engravidar, é preciso que se investigue logo o que está acontecendo. E se há uma perda gestacional, é fundamental que ela seja investigada imediatamente, na primeira vez que ocorre. Não se deve aguardar que aconteça um segundo aborto, até mesmo em respeito a essa família”, alerta a Dra. Mariana Rosario, ginecologista, obstetra e mastologista, membro do corpo clínico do hospital Albert Einstein.

Segundo a obstetra, algumas condições de saúde da mulher podem ser a causa de não haver a concepção, a não implantação do embrião ou a perda gestacional. Ela relata seis problemas bastante comuns, que chegam ao consultório corriqueiramente, e fala sobre diagnóstico e tratamento deles. “É fundamental ressaltar que boa parte deles tem, em comum, a mudança do estilo de vida como pilar do tratamento. Esse ponto merece atenção especial, então, deixei para abordá-lo em destaque, ao final do texto”, esclarece a especialista.

Abaixo, Dra. Mariana Rosario elucida os seis problemas de saúde que dificultam a gestação:

Disfunções da tireoide – A tireoide é chamada de maestrina do metabolismo porque ela produz os hormônios T3 e T4, que ajudam a regular a função de diversos órgãos, como intestinos, cérebro, rins, fígado e coração. Em desequilíbrio, esses hormônios atrapalham a gestação. Começando com o hipertireoidismo, com a alta produção dos hormônios T3 e T4, o metabolismo fica acelerado, bem como as funções corporais. Assim, muitas mulheres não ovulam e têm a menstruação irregular ou suspensa – o que impede a gestação. Se a gestação ocorre, pode haver alterações no feto ou aborto. Portanto, é importante tratar o problema antes de engravidar ou, caso a gestação aconteça, ter acompanhamento durante todo período. Existe uma relação direta entre os hormônios da tireoide e os ovários. De forma mais simples, a glândula hipófise, localizada no cérebro, estimula a produção tanto dos hormônios dos ovários quanto dos da tireoide e os receptores para os hormônios tireoidanos encontram-se justamente nos ovários. Assim, quando faltam hormônios tireoidanos – condição causada pelo hipotireoidismo – a ovulação é prejudicada e a gravidez pode não acontecer. O bebê também precisa do hormônio T4 para se desenvolver plenamente, então, é fundamental que a mãe tenha essa dosagem regulada no seu organismo.

FSH alto – FSH é a sigla para o hormônio folículo-estimulante, uma substância que auxilia o ovário na produção de hormônios. Toda mulher nasce com o número exato de óvulos que terá durante sua vida e, a cada ciclo, libera os que serão fecundados e gerarão embriões ou, então, serão expelidos na menstruação. Conforme os anos passam, a quantidade de óvulos diminui e essa redução faz com que acabemos por produzir menos hormônios – o que pode indicar a falência ovariana, o fim da idade reprodutiva. O cérebro, então, turbina a produção de FSH. A ideia, com isso, é obter uma resposta do ovário e estimulá-lo a produzir mais hormônios. Então, quando o exame da Tentante mostra o TSH alto, ela se preocupa porque sua reserva ovariana pode estar baixa. Para as Tentantes, trata-se de uma situação que gera bastante preocupação, afinal, não é possível recuperar os óvulos que já se esgotaram. Porém é possível, com cuidados corretos, melhorar a qualidade dos óvulos e da ovulação e baixar o FSH – e isso tem a ver com mudança no estilo de vida.

Hiperestrogenismo – O estradiol é um hormônio que, produzido pelos ovários, pela glândula adrenal e pela placenta (neste caso, durante a gravidez), tem imenso impacto no bem-estar e na saúde da mulher, em todas as fases da sua vida. E o que o estradiol alto tem a ver com a infertilidade? Bem, o estradiol é o antagonista da progesterona, ou seja, onde sobra estradiol, falta progesterona ou se cria uma resistência à progesterona. E, sem progesterona, não há gravidez. Portanto, quando o estradiol está muito alto (hiperestrogenismo), existe a dificuldade em engravidar. O tratamento inclui mudanças no estilo de vida e, em casos extremos, adoção de implantes hormonais pode ser necessária.

Trombofilia – A trombofilia, de forma simplificada, é a formação de um coágulo que percorre a corrente sanguínea e, ao se deparar com um vaso mais estreito, o ‘entope’ e causa a interrupção da passagem do fluxo sanguíneo. Essa condição pode ser bastante grave, porque o sangue carrega oxigênio e alimenta o organismo. Na Obstetrícia, a trombofilia está ligada à morte placentária, que é quando o coágulo interrompe a alimentação do bebê porque bloqueou os vasos da placenta. A trombofilia pode ser classificada como hereditária ou adquirida. No último caso, ela está ligada a um problema chamado de Síndrome Antifosfolípide (SAF), síndrome que altera os vasos do útero que deveriam ser responsáveis pela implantação do embrião. A trombofilia pode levar ao óbito fetal, mesmo em fetos com mais de dez semanas e de desenvolvimento normal; abortamentos precoces sem razão aparente e parto prematuro antes de 34 semanas, muitas vezes com pré-eclâmpsia. Para saber se há predisposição ao problema, é necessário fazer alguns exames laboratoriais. Neles, é feita a detecção dos anticorpos antifosfolípides. No caso de exame positivo, a gestante ou tentante entra em um processo de tratamento preventivo. Essa é uma maneira de preservar tanto a mãe quanto o bebê que está por vir! Esse é um dos únicos quadros que, diretamente, independe da mudança do estilo de vida da paciente para que se obtenham ganhos consideráveis no tratamento.

Endometriose – A endometriose é uma inflamação sistêmica, que pode interferir em diversas etapas do processo de fecundação e implantação do embrião. A doença também altera a anatomia do sistema reprodutor, já que pode estar presente nos ovários, tubas uterinas, útero e outros órgãos. Além disso, a inflamação sistêmica libera substâncias capazes de interferir no sistema imunológico, dificultando ainda mais todo o processo. O tratamento da endometriose começa na mudança do estilo de vida.

SOP – Síndrome dos Ovários Policísticos – Esse termo, conhecido por muitas mulheres, refere-se a um ‘conjunto de sinais e sintomas (síndrome)’ que inclui cistos nos ovários. Mas não basta apresentar cistos para que uma mulher seja diagnosticada com SOP: para que se feche o quadro, é necessário que se apresentem alguns sintomas como menstruação irregular ou inexistente (o principal sintoma); resistência à insulina ou diabetes; pelos em locais pouco comuns do corpo (como costas e rosto); acantose nigricans (manchas escuras pela pele); problemas de pele e queda de cabelos. O tratamento se inicia pela adoção de dieta e exercício físico. Não existe tratamento de SOP sem essas duas ‘estratégias’. Depois, se há resistência à insulina, o médico deve avaliar se existe a necessidade do uso de medicação para o quadro. Por fim, entra a suplementação – e existe muita novidade nessa área.

Por que a mudança do estilo de vida é tão importante para quem tenta engravidar

Os casais Tentantes (mulheres e homens) devem ter como fundamento que a mudança de estilo de vida faz com que óvulos e espermatozoides mais saudáveis geram embriões com melhores condições – e, consequentemente, bebês muito mais saudáveis.

No caso das mães, além disso, preparar o organismo para a gestação significa que ela será levada do começo ao fim com mais disposição, saúde e segurança, tanto para ela quanto para o seu bebê. “Já se sabe que filhos de mães obesas desenvolvem obesidade e diabetes quando adultos, bem como os das mães desnutridas. E que conseguimos mudar a ocorrência de doenças crônicas que nossos filhos poderão ter a partir dos hábitos que desenvolvemos hoje”, alerta Dra. Mariana.

É por isso que, em todo o mundo, preconiza-se o preparo de um ano para a mulher engravidar. “Nesse período, é possível investigar doenças existentes e tratá-las, adotar a suplementação adequada, acertar dieta e atividade física, verificar a qualidade do sono e a saúde intestinal, pilares para a boa saúde do casal, sendo a do pai até a concepção e a da mãe, até o puerpério”, enfatiza a médica.

Ela comenta que a SOP, endometriose, disfunções da tireoide, hiperestrogenismo e FSH alto, por exemplo, não são tratados sem a adoção de dieta equilibrada, adoção de atividade física, ajuste nas atividades intestinais, equilíbrio do sono e suplementação específica para cada caso. “Ainda que, em alguns casos, essas patologias exijam intervenção medicamentosa, nenhuma delas se resolve sem que esses ajustes sejam realizados. E alguém dificilmente engravidará sem que haja o equilíbrio desses elementos”, explica a médica.

Portanto, fica o último conselho da especialista: “Quem pretende engravidar pode, por conta própria, iniciar ajustes em sua alimentação, cortando alimentos prejudiciais à saúde e investindo em frutas, verduras, legumes, carnes magras e alimentos saudáveis, com muitas fibras, água e redução de açúcar, lactose e glúten. Tudo isso também ajudará o intestino. Também deve buscar a prática de atividade física diária, sem desculpas. Com essas atitudes, naturalmente o peso tenderá a se estabilizar. Depois, dedicar-se a dormir bem, evitando eletrônicos duas horas antes de ir para a cama. A suplementação deve ser realizada sob orientação médica, então, é preciso marcar uma consulta com especialista. Mas é possível iniciar o processo já!”, finaliza.

Fonte: Dra. Mariana Rosario, ginecologista, obstetra e mastologista