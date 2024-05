Maio Roxo: desvendando mitos e verdades sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais

As DIIs são doenças crônicas que impactam o sistema digestivo, porém, muitas vezes são mal compreendidas devido a concepções equivocadas. Por exemplo, há a falsa ideia de que são problemas digestivos simples, causados apenas por má alimentação ou restritos a pessoas mais velhas.

Durante o mês de conscientização das Doenças Inflamatórias Intestinais (DIIs), também conhecido como ‘Maio Roxo’, fornecer informações sobre mitos e verdades relacionados a essas condições é fundamental para evitar que subestimemos a gravidade do assunto. O Dr. Alexandre Carlos, gastroenterologista especializado na área, compartilhou insights essenciais para a compreensão e tratamento dessas doenças.

Com uma carreira dedicada ao estudo e cuidado do sistema digestivo e atuando como médico coordenador do Centro de Diagnóstico em Gastroenterologia do Hospital das Clínicas, o Dr. Alexandre Carlos esclarece que as DIIs são condições crônicas que afetam o sistema digestivo, incluindo a doença de Crohn e a colite ulcerativa. No entanto, ainda existem muitas concepções equivocadas sobre essas doenças:

“A falta de conhecimento, o tabu e até mesmo o preconceito em torno do diagnóstico dificultam a compreensão adequada e o manejo correto por parte dos pacientes e dos profissionais de saúde, dificultando a descoberta e o tratamento eficaz”, explica o médico.

Para desmistificar essas concepções e informar as pessoas de forma mais consciente, o Dr. Alexandre trouxe mitos e verdades sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais visando quebrar estigmas e fornecer uma compreensão precisa dessa condição:

Mito: As DIIs são problemas digestivos simples.

Verdade: As DIIs são condições complexas que podem afetar todo o corpo. Embora os sintomas primários estejam relacionados ao sistema digestivo, como dor abdominal, diarreia e sangramento retal, as DIIs também podem causar complicações em outros órgãos, como articulações, pele, olhos e fígado.

Mito: As DIIs são causadas apenas por má alimentação.

Verdade: A alimentação pode influenciar os sintomas, mas não é a única causa das DIIs. Fatores genéticos, imunológicos e ambientais desempenham um papel significativo no desenvolvimento das DIIs. Embora uma dieta saudável possa ajudar a controlar os sintomas, não é a causa direta dessas doenças.

Mito: As DIIs são problemas somente de pessoas mais velhas.

Verdade: As DIIs podem afetar pessoas de qualquer idade, incluindo crianças e jovens adultos. Embora seja mais comum o diagnóstico em adultos jovens, as DIIs não têm restrições de idade e podem ocorrer em qualquer momento da vida.

Mito: As DIIs são curáveis.

Verdade: As DIIs são condições crônicas, mas podem ser controladas com tratamento adequado. Atualmente, não existe cura definitiva para as DIIs, mas existem diversas opções de tratamento, como medicamentos, mudanças no estilo de vida e, em alguns casos, cirurgias, que podem controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Mito: Todas as pessoas com DIIs têm os mesmos sintomas e experiências.

Verdade: As DIIs variam muito de pessoa para pessoa em termos de sintomas, gravidade e resposta ao tratamento. Cada paciente pode apresentar uma combinação única de sintomas e pode responder de maneira diferente às terapias disponíveis. Portanto, é fundamental um acompanhamento médico personalizado.

“É importante destacar que a educação e o entendimento correto das DIIs são essenciais para um manejo eficaz e uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Consultar um gastroenterologista e seguir um plano de tratamento individualizado são passos fundamentais para lidar com essas condições de forma mais adequada”, finaliza o médico.