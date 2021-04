Dormindo com a inimiga

Existem mulheres que transformam a vida de seus namorados ou maridos em verdadeiros infernos - Foto: Divulgação

Embora o tema do relacionamento abusivo seja sempre voltado para o abuso dos homens contra as mulheres, é importante entender que mulheres abusivas ou tóxicas, existem tanto quanto os homens, ainda que não se fale sobre isso.

Quando se fala em relacionamento abusivo, a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas é a de um ato de violência física, geralmente de um homem contra uma mulher, essa imagem já faz parte do nosso imaginário.

Porém, o abuso não é apenas físico. Existem abusos emocionais e psicológicos, que também são formas de violência, e que afetam negativamente a curto, médio e longo prazo a vida da pessoa.

“Muitas pessoas já me questionaram se o abusador também pode ser mulher. Sim. Existem muitas mulheres abusivas, existem mulheres tóxicas. Existem mulheres que transformam a vida de seus namorados ou maridos em verdadeiros infernos”, comenta Aline Machado Oliveira, psiquiatra e psicoterapeuta.

Uma pessoa abusiva é aquela que, de início, pode se mostrar gentil, amável e sedutora, mas que com o tempo se revela altamente controladora, fria e intolerante, podendo inclusive ter um comportamento imprevisível e violento. É o tipo de pessoa que faz com que a sua “vítima” se sinta culpada ou merecedora de todo o sofrimento.

A pessoa abusiva vai afastar a sua vítima dos familiares e amigos, controlando os seus passos e fazendo ameaças, dificultando qualquer pedido de ajuda e, geralmente, faz isso usando de manipulação emocional, obtendo assim controle e poder sobre a outra pessoa. O abusador vai afetar a pessoa com violência física, emocional ou psicológica, mas geralmente a vítima acaba sofrendo essas três formas de abuso.

“Eu já tive um paciente aqui no consultório que veio muito deprimido, pensando até em suicídio, porque ele não tinha mais paz. Quando estava no trabalho a sua mulher ligava várias vezes por dia, se ele não atendesse imediatamente ela já ficava desconfiada, achando que estava sendo traída. Ela também exigiu as senhas do celular e das redes sociais dele, ela não o deixava sair sozinho, sempre desconfiando de tudo. Essa mulher tirou tanto a liberdade desse homem que ele acabou adoecendo, desenvolvendo um quadro depressivo e ansioso”.

A agressão física também acontece tendo a mulher como agressora. Outra situação recorrente é quando, em uma separação, a mãe distorce a imagem do pai para colocar os filhos contra ele como um ato de vingança (alienação parental ).

O problema também precisa ser entendido na sua raiz, para ser tratado na sua origem, explica Aline: “Geralmente esse tipo de situação acontece porque essa mulher é muito insegura e possui uma autoestima muito baixa a ponto de achar que será trocada a qualquer momento.

A origem da situação abusiva, pelo abusador, pode ter relação com a baixa autoestima, com uma insegurança muito grande e falta de confiança no companheiro ou na companheira. Essas pessoas precisam procurar ajuda médica, seja um psiquiatra ou psicólogo, e com o tratamento adequado elas poderão ter uma vida afetiva mais saudável.

Da mesma forma, as pessoas que são vítimas dessas agressões e que já adoeceram, ou seja, que já desenvolveram algum quadro depressivo ou de ansiedade, também precisam de ajuda médica para uma avaliação e, se necessário, um tratamento adequado”, completa a especialista.

Algumas características de relacionamento abusivo

Ofensas: o agressor faz ofensas constantes disfarçadas de piadas ou de brincadeiras.

o agressor faz ofensas constantes disfarçadas de piadas ou de brincadeiras. Controle: o agressor busca controlar os passos da outra pessoa e tira a sua liberdade.

o agressor busca controlar os passos da outra pessoa e tira a sua liberdade. Promessas vazias: Depois da agressão, o agressor pede perdão prometendo que vai mudar.

Mas, e o que é uma pessoa tóxica

É aquela que, num relacionamento, faz com que a outra pessoa se sinta mal, não dando espaço para ela crescer pessoalmente. Não importando o tipo de relacionamento, familiar, afetivo ou de amizade.

Seja na vida social ou profissional, a pessoa tóxica vai agir apenas na esfera psicológica. Em boa parte dos casos, a pessoa tóxica não tem consciência da sua atitude.

Muitas vezes ela não tem intenção de machucar ou ferir a outra pessoa, não faz por maldade, mas geralmente faz porque é ou está infeliz. É aquela pessoa que faz críticas e julgamentos em excesso, reclama de tudo e de todos. Esse comportamento faz com que o agressor acabe “vampirizando” a energia das outras pessoas, sugando suas forças.

Algumas das características do relacionamento tóxico