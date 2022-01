Dor na panturrilha durante caminhadas e exercícios precisa ser observada

Por Elenice Cóstola – Way Comunicações

Quadros venosos e arteriais podem acometer pessoas fisicamente ativas e as sedentárias

A dor pode ser um indício de muitas patologias e precisa ser investigada para ter um diagnóstico - Foto: Divulgação

Nas férias, com as viagens e os passeios, é comum realizar longas caminhadas e passar mais tempo em pé. É possível que o grande esforço gere desconforto nos membros inferiores, como a panturrilha, o que pode ser um sinal do corpo em relação a outros problemas de saúde.

O incômodo, de modo geral, pode ser o indício de muitas patologias, segundo a vice-secretária da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), Drª Ziliane Caetano Lopes Martins. A disfunção pode estar ligada a problemas vasculares ou não, podendo ser consequência de alterações nas veias, nas artérias, nos nervos, no sistema osteomuscular ou na pele, relacionada a infecções, como as erisipelas e celulites. Tanto as pessoas que praticam atividades físicas regularmente, como as sedentárias e crianças podem ser acometidas pelos sintomas.

“É importante ter conhecimento das várias causas de dor e da avaliação especializada, se necessário. Mas claro que a pessoa com mais idade terá mais exposição e mais causas a serem diferenciadas”, aponta a profissional.

Os quadros venosos, causados por insuficiência venosa ou varizes, têm como característica uma dor vespertina, como peso ou cansaço, que pioram com o calor e melhoram com repouso e com a elevação das pernas. Parte dos pacientes que apresentam esses fenômenos possuem varizes visíveis, ou seja, veias aparentes, dilatadas, tortuosas e azuladas nos membros inferiores.

Em casos de origem arterial, a doença pode ser causada por uma obstrução crônica das artérias. A dor se manifesta ao andar, traz sensação de queimação nas panturrilhas e que vai se intensificando. Com o repouso a dor tem tendência a sumir, mas ao voltar a andar se inicia novamente. Em ocorrências mais avançadas os pés podem ficar frios, pálidos, azulados ou arroxeados e com a sensação de formigamento.

Também são comuns as dores se manifestarem durante a prática de algum exercício físico, em forma de cãibra, lesões no músculo ou no tendão. Os alongamentos, antes e depois da atividade, e sem exageros, ajudam a evitar dores e maiores agravamentos.

Durante as viagens, é importante se lembrar de movimentar os pés e as pernas. “É muito comum nos esquecermos desse detalhe, principalmente pela dificuldade logística que pode haver. Mas é fundamental o movimento das pernas e pés para auxiliar o bombeamento muscular das panturrilhas e melhorar o retorno venoso”, afirma a médica.

Manter a hidratação e uma alimentação equilibrada, sem o consumo de gorduras, frituras e açúcares, traz mais qualidade de vida. Orientações básicas podem ajudar a evitar maiores desconfortos: aquecimento antes da prática de atividades físicas; alongamentos antes e após os exercícios físicos; realizar acompanhamento com um profissional habilitado; utilizar meias de compressão para aumentar o retorno venoso e diminuir dores e edemas nas pernas; evitar longos períodos sem se movimentar; sempre se hidratar e manter uma alimentação saudável.

Com a manifestação de qualquer sintoma persistente é preciso buscar ajuda profissional para receber a prescrição de um tratamento adequado. Ter informações e estar alerta aos sinais do corpo são importantes para o diagnóstico precoce. A SBACV tem como missão levar informação de qualidade sobre saúde vascular para a população. Para outras informações acesse o site.

Fonte: SBACV – Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular