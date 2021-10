19 out 2021 às 08:53 • Última atualização 19 out 2021 às 08:54

Uma boa alimentação combinada a um estilo de vida saudável podem ser agentes que possibilitam uma qualidade de vida ainda maior para as mulheres - Foto: Divulgação

No mês internacional da prevenção ao câncer de mama, o movimento, mundialmente conhecido como Outubro Rosa, promove a disseminação de informações de prevenção e conscientização do autocuidado com a saúde das mulheres. Estimulando cada vez mais o bem-estar para que as pessoas se sintam bem, o Gympass, plataforma que abrange todas as formas de atividades – físicas, mentais e emocionais – traz junto com seu parceiro Lifesum 3 dicas para incluir na dieta e ajudar a prevenir o câncer de mama.

Estudos refletem um cenário importante a ser discutido e levado em consideração. Fatores como menstruar precocemente, ter uma gravidez tardia, reposição hormonal, dentre outros fatores, podem influenciar as chances do desenvolvimento de câncer em mulheres, bem como o fator genético. Entretanto, existem hábitos e estilos de vida que podem mitigar essas chances.

Dados da pesquisa “Número de casos e gastos com câncer de mama no Brasil atribuíveis à alimentação inadequada, excesso de peso e inatividade física”, realizada pela Coordenação de Prevenção e Vigilância (Conprev), do Instituto Nacional do Câncer (INCA), mostram que hábitos saudáveis ajudam a reduzir a incidência de câncer de mama em cerca de 13% dos casos no Brasil em 2020. Esse levantamento faz parte de um estudo que analisou o impacto da má alimentação, do consumo de álcool, do excesso de peso, da inatividade física e da não amamentação.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de mama é um dos tipos mais comuns entre as mulheres no mundo todo, com cerca de 2,2 milhões de casos novos por ano. Uma boa alimentação combinada a um estilo de vida saudável podem ser agentes que possibilitam uma qualidade de vida ainda maior para as mulheres.

“A dieta pode desempenhar um papel enorme na prevenção de doenças. Os alimentos verdadeiros e saudáveis fornecem os ingredientes fundamentais para o que nos constrói e nos torna resistentes”, diz Christina Jax, Conselheira de Saúde da Lifesum.

Listamos abaixo 3 dicas para incluir na sua dieta e ajudar a prevenir o câncer de mama.

Frutas e legumes de cor escura

Mantenha suas refeições sempre coloridas! Adicionar tanta variedade de frutas e legumes de cor escura é uma maneira poderosa de ajudar a prevenir o risco de câncer de mama. Alimentos vegetais como bagas, pimentões, ameixas, batatas-doces e verduras de folhas escuras são fontes ricas em fitonutrientes e folato, o que podem ajudar a diminuir o risco de inflamação e doenças.

Alimentos inteiros

Mantenha os alimentos inteiros! Planeje suas refeições e petiscos com base em alimentos reais e integrais. Estudos mostram que as mulheres que consomem menos alimentos processados que contêm excesso de açúcar, farinhas refinadas e gorduras industrializadas têm um risco menor de desenvolver câncer de mama.

Chá verde e bebidas fermentadas

Mantenha-se hidratado! Escolher as bebidas certas pode fazer toda a diferença. Estudos mostram consistentemente que o chá verde com seus compostos anti-inflamatórios pode ajudar a reduzir o risco de câncer. Além disso, fazer pequenas pausas no dia para apreciar o chá pode proporcionar relaxamento e contribuir para a diminuição do estresse. Outra grande escolha são as bebidas fermentadas, como o Kombuchá, que contêm bactérias benéficas para a saúde, que contribuem para uma melhor saúde imunológica geral.