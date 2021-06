Desafios enfrentados na pandemia pelas mulheres que têm filhos

Há mais de um ano vivendo sob as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, as mulheres que possuem filhos passam por situações de sobrecarga. De acordo com dados do relatório “Mulheres na Pandemia”, 50% das brasileiras passaram a cuidar de alguém neste período e, entre as mulheres responsáveis pelo cuidado de crianças, idosos ou pessoas com deficiência, 72% afirmaram que aumentou a necessidade de monitoramento e companhia.

Daniela Pereira de Jesus da Silva, Coordenadora de Compras & Facilities da Gi Group Brasil, filial da multinacional italiana de recursos humanos, conta que precisou se adaptar em ser mãe 24h por dia. “O que mudou foi ter me tornado o centro das atenções e ser solicitada o dia todo. Nós queremos ser a ‘Mulher Maravilha’, aquela que dá conta e idealiza que tudo sairá perfeito, mas não é bem assim que funciona, e quando algo sai errado, a culpa vem e nos inunda de auto cobranças”, desabafa.

A gerente de contas Amanda Brainer, acredita que dividir as tarefas pode facilitar a rotina. “Aqui em casa passei a delegar funções de acordo com a idade, dia da semana e disponibilidade. Enquanto as tarefas são distribuídas, consigo cumprir com meus compromissos profissionais”, explica. “Eu administro o sentimento de culpa tendo a consciência de que não temos o controle de tudo e, que para a nossa evolução pessoal e profissional, precisamos enxergar o lado positivo de toda e qualquer situação, mas sempre respeitando os nossos limites”, completa.

Ana Carolina Soares vê na quarentena um ponto positivo, pois conseguiu assumir a carreira e os filhos – Foto: Arquivo pessoal

Além da necessidade de reformular a organização para conciliar as demandas do trabalho com os afazeres domésticos, as mães se preocupam também com a adaptação dos filhos na separação pós-pandemia após tanto tempo juntos.

A gerente regional da empresa, Carolina Soares, vê na quarentena um ponto positivo. “Meu filho chegava a ficar 12 horas na escola e fazia todas as refeições do dia lá. Assumir esses cuidados, sem precisar abrir mão da carreira foi a maior novidade que a pandemia nos trouxe. Claro que nem tudo são flores e que a sobrecarga foi inevitável”, completa.

No segundo Dia das Mães seguido sob as restrições da pandemia, mulheres continuam tendo a tarefa de equilibrar a rotina entre os papéis de mãe em tempo integral e os compromissos profissionais. Para aproveitar melhor a companhia das crianças, o conselho é unânime: tempo de qualidade. “Perguntar sobre o dia, escutar, acolher e criar lembranças positivas e momentos felizes é a maneira que encontrei de lidar com esse período”, finaliza Amanda.

Fonte: mulheresnapandemia.sof.org.br