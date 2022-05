Da infância a fase adulta

Escovar os dentes diariamente, pelo menos três vezes ao dia após as refeições está tão enquadrado na nossa rotina diária que a gente muitas vezes faz tudo no automático

O ideal é que os pais acompanhem a criança durante a escovação ao menos uma vez ao dia para saber se todos os dentes estão sendo bem escovados - Foto: Gpointstudio – freepik

Será que você já reparou quanto tempo faz que não troca a sua escova ou se ela realmente é a ideal para o seu tamanho de boca? E mais, sabe usar o fio dental de maneira correta, usa-o diariamente na mesma frequência da escova de dentes? Parecem perguntas simples de serem respondidas, mas infelizmente o que os odontologistas mais encontram na prática são problemas bucais relacionados à má escovação – ou a falta dela – , e também a práticas que prejudicam a saúde bucal, como escovar colocando muita força na mão, machucando a gengiva e até desgastando o esmalte dos dentes. Ou ainda, escovando num movimento só que não consegue alcançar os dentes em sua totalidade.

Dentre as muitas dúvidas que pairam entre os pais é se o bebê precisa escovar os dentes tão logo nasçam os primeiros dentinhos. Sim, é a resposta da odontologista Ronilza Matos, coordenadora do curso de especialização em Odontopediatria da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) e professora de graduação em Odontologia da Universidade São Judas. “O ideal é que essa escova tenha cabeça e cabo emborrachados e que o cabo tenha uma boa envergadura para os pais segurarem e auxiliarem o bebê durante a escovação”, explica.

Ela lembra ainda que desde bebê, a criança deve se habituar a ir ao dentista. “É interessante que a mãe vá ao consultório da odontopediatra ainda durante a gestação. O especialista fará uma orientação desde a higiene bucal até a dieta da mãe, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do bebê”, explica.

E o momento ideal da primeira visita do bebê ao dentista pode ser nos primeiros dias de vida ou na erupção do primeiro dentinho. E o uso do fio dental vai no mesmo caminho. Tão logo os dentes de leite tenham nascido pode-se começar a usar o fio dental para fazer a higienização entre eles. “Ele servirá para higienizar melhor entre os dentes onde é comum juntar restos de comida. Mas é interessante que os pais auxiliem os filhos para se certificar que nenhum espaço ficou sem passar”.

TROCA DE DENTES

A especialista lembra que é preciso prestar atenção na troca de dentes de leite pelos permanentes, em especial com os molares superiores, já que estes são os dentes que os adultos perdem com mais facilidade. “É recomendado fazer uma escovação mais direcionada, aplicação tópica de flúor, profilaxia profissional no consultório e selamento de fissuras”, recomenda.

Por que é tão importante higienizar corretamente

A seguir, os odontologistas Luciene Cristina de Figueiredo, coordenadora do curso de especialização em periodontia da Associação Brasileira de Odontologia (ABO-SP) e professora titular do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Guarulhos (Cursos de Mestrado e Doutorado), o ortodontista Mario Capellette Junior, presidente da Associação Brasileira de Odontologia (ABO – SP) e professor do departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Universidade de São Paulo (USP),e Ronilza Matos, coordenadora do curso de especialização em Odontopediatria da Associação Brasileira de Odontologia (ABO- SP) e professora de graduação em Odontologia da Universidade São Judas, dão outras dicas sobre como deve ser a escovação de crianças e adultos. Confira: