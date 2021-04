Como realçar a beleza de forma simples e saudável

A limpeza deve estar no topo de qualquer rotina de cuidados com o rosto - Foto: Divulgação

Buscar formas simples de cuidar da pele e rotinas de skincare que valorizem as pessoas e realcem características individuais de forma mais leve e natural já vinha sendo uma tendência. Agora com a pandemia e as diversas reuniões por chamadas de vídeo, o interesse pela rotina de autocuidado com a pele facial aumentou ainda mais.

O isolamento social, ao contrário do que muitos podem imaginar, não trouxe um desinteresse em cuidar da beleza. Muito pelo contrário. Os novos tempos trouxeram um momento de ressignificar o que é belo e vêm inserindo cuidados importantes no dia a dia, como é o caso do cuidado com o rosto.

Segundo a plataforma Pinterest, no segmento beleza, o “menos” será “mais” agora em 2021. Termos como “pele brilhante naturalmente” e “beleza natural” tiveram aumento em seus volumes de busca. Diante disso, a Cetaphil separou algumas dicas especiais que podem ajudar as mulheres a manterem a saúde de sua pele e terem o tão sonhado rosto com efeito glow.

A primeira dica é escolher o produto certo para cada tipo de pele. A dermatologista Daniela Pimentel explica: “Qualquer produto de skincare terá algum tipo de química. Porém, é importante buscar por produtos que, além de oferecerem o que sua pele precisa, tenham extratos naturais combinados com ingredientes antioxidantes”.

A limpeza deve estar no topo de qualquer rotina de cuidados com o rosto. Após o uso da espuma de limpeza, a pele pode ser hidratada com uma loção que contenha ácido hialurônico. Daniela esclarece: “Qualquer tipo de pele deve ser hidratada. Muitos acreditam que pessoas com peles oleosas não podem aplicar hidratantes, e outras com peles secas acreditam que apenas a hidratação basta. Não é bem assim. Toda pele precisa ter um cuidado completo de limpeza, hidratação e proteção independentemente de seu aspecto. Só é necessário saber qual produto aplicar e sua dosagem ideal”.

Protetor solar

E, para fechar com chave de ouro, termine o skincare com protetor solar antioxidante. A dermatologista finaliza pontuando que “a principal causa do envelhecimento precoce da pele é a exposição aos raios UVA, UVB e luz visível. Por esse motivo, é importante utilizar protetor solar até nos dias mais nublados e se certificar que o produto tenha componentes de ação antioxidante, pois auxiliam no combate ao envelhecimento precoce das células da pele, podendo evitar doenças, rugas e linhas de expressão”.

Apesar de todas as dicas sugeridas, é importante consultar sempre um dermatologista antes de fazer uso de qualquer produto.

Fonte: Galderma