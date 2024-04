Cirurgia de prótese de quadril pode ser diferente para mulheres e homens: o que é mito e verdade

As próteses de quadril são dispositivos médicos específicos para substituir uma articulação de quadril lesionado ou desgastado, geralmente devido a condições como necrose (infarto da cabeça do fêmur), vários tipos de artrite (doenças autoimunes), má formação do quadril no nascimento, pequenas deformidades anatômicas levando ao desgaste precoce principalmente nos atletas (artrose secundária ao impacto do quadril), sequelas de infecção com destruição da cartilagem, sequelas de fraturas mal consolidadas da bacia por acidentes e, finalmente, fraturas do fêmur proximal (cabeça e ou colo do fêmur. Elas são utilizadas para aliviar a dor, melhorar a função e restaurar a mobilidade nas pessoas que enfrentam problemas articulares graves. É considerada a melhor cirurgia da medicina perdendo apenas para a cirurgia de catarata.

No caso das mulheres, a prótese de quadril segue princípios semelhantes a realizada em homens, mas existem algumas particularidades que devem ser consideradas, tais como a anatomia, mulheres tendem a ter o quadril diferente dos homens, o que pode afetar a abordagem cirúrgica e seleção da prótese; tamanho e modelo da prótese, devido a diferença de tamanho e forma do quadril entre homens e mulheres, em algumas situações, é necessário selecionar um tamanho mais apropriado de prótese para as mulheres; níveis hormonais, mudanças nos níveis hormonais ao longo da vida da mulher, como no período da menopausa, podem influenciar a saúde óssea e interferir no resultado da cirurgia; osteoporose, mulheres têm maior probabilidade de desenvolver osteoporose do que os homens, o que pode afetar a qualidade óssea e a fixação da prótese; entre outras questões.

O tema será amplamente discutido no II Simpósio Internacional de Atualização em Cirurgia em Quadril, que promete trazer o que há de mais avançado em relação às técnicas cirúrgicas no Brasil e no mundo. O evento que acontecerá no dia 01 de maio, no Anfiteatro do Hospital Santa Catarina, em São Paulo, contará com a presença de palestrantes nacionais e internacionais. Lafayette Lage, ortopedista, pioneiro em artroscopia do quadril e especialista em cirurgia de Resurfacing (recobrimento da cabeça do fêmur), fará a abertura oficial do encontro que pretende reunir especialistas renomados na área.

Saiba o que é mito e verdade em relação à cirurgia de prótese de quadril

O processo de recuperação dos pacientes é lento? Pacientes demoram até um ano para voltar a exercer suas atividades?

Mito. O processo de recuperação dos pacientes que realizam esta cirurgia costuma ser de aproximadamente 4 meses, dependendo de cada caso. Neste caso, a prática de exercícios é fundamental para o processo de reabilitação, mas é preciso considerar a condição de cada paciente e a prótese utilizada na cirurgia.

A cirurgia de quadril com prótese do tipo Resurfacing é mais indicada para atletas e pessoas que praticam exercícios de alto impacto?

Verdade. Um estudo realizado pela revista HIP Internacional da Sociedade Européia de Quadril, em 2020, revelou a eficácia das próteses do tipo Resurfacing mediante avaliação de 11,3 mil pacientes com menos de 50 anos em 13 países. De acordo com a pesquisa, a sobrevida desse deste tipo de prótese é incomparável a qualquer outra prótese para os pacientes desta faixa etária que costumam ser muito mais ativos. Curiosamente, também se descobriu que os pacientes portadores das próteses de Resurfacing vivem mais, provavelmente, por levarem uma vida mais saudável.

A Resurfacing é a prótese que oferece maior durabilidade?

Verdade. Essa prótese tem mostrado uma sobrevivência superior a 95% após 20 anos, isto significa que 95% dos pacientes deverão estar com suas próteses de Resurfacing funcionando muito bem. Foi provado recentemente que a mesma demora 10 anos para amaciar e que após este período ela não sofre mais desgaste.

Os esportistas têm dez vezes mais chance de evoluírem para a artrose precisarem de uma prótese de quadril?

Verdade. Os praticantes de atividades físicas que demandam muito dos membros inferiores como ballet, atletismo, artes marciais, futebol, basquetebol, volley, surfistas são mais propensos a um desgaste precoce do quadril caso tenham uma deformidade relativamente frequente nos quadris denominada impacto fêmoro acetabular e daí a importância de uma avaliação médica prévia antes de iniciar qualquer pratica rotineira de esporte. A boa notícia é que a prótese de Resurfacing pode ser implantada igualmente ambos os gêneros com extremo sucesso e poderão continuar a praticar suas atividades físicas sem limitações e por muitos e muitos anos e, se bem implantadas, provavelmente para sempre.

Fonte: Lafayette Lage, médico ortopedista, pioneiro em artroscopia do quadril em 1993 e especialista em cirurgia de Resurfacing (recobrimento da cabeça do fêmur).