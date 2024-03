Celebre a Páscoa com saúde: dicas, receitas e bem-estar

Aproveite cada momento e saboreie cada mordida com moderação: faça um delicioso ovo de Páscoa recheado com creme de amêndoas e coco

Com a Páscoa se aproximando, é hora de desfrutar de momentos de celebração, união e, é claro, deliciosas iguarias. No entanto, muitas vezes, a temporada de Páscoa pode ser acompanhada por uma indulgência excessiva em doces e pratos pesados, o que pode deixar até mesmo os mais conscientes da saúde se sentindo culpados. Mas não tema! Este ano, estamos aqui para ajudá-lo a navegar por essa época festiva sem comprometer sua saúde. Com algumas dicas simples e receitas funcionais deliciosas, você pode desfrutar de uma Páscoa saborosa e nutritiva.

Dicas para uma Páscoa saudável:

Planeje com antecedência: Antes de começar os preparativos para a Páscoa, faça um plano de refeições saudáveis que inclua opções equilibradas de proteínas, vegetais e carboidratos complexos. Planejar com antecedência ajuda a evitar escolhas impulsivas e excessos durante as celebrações.

Priorize ingredientes naturais: Ao preparar pratos para a Páscoa, opte por ingredientes frescos e naturais. Evite alimentos processados e opte por versões integrais sempre que possível. Isso garantirá que suas refeições sejam ricas em nutrientes e livres de aditivos prejudiciais à saúde.

Controle as porções: É fácil exagerar durante as festividades da Páscoa, mas lembre-se de controlar o tamanho das porções. Sirva-se com moderação e concentre-se em saborear cada pedaço, em vez de comer rapidamente em excesso.

Mantenha-se hidratado: Em meio às celebrações, é crucial não esquecer a importância da hidratação. Beba bastante água ao longo do dia para manter-se hidratado e ajudar na digestão dos alimentos.

Equilibrar é essencial: Não precisa abrir mão totalmente dos prazeres da Páscoa. Desfrute de pequenas porções dos seus doces preferidos, mas contrabalance com opções mais saudáveis e nutritivas. Evite chegar aos eventos com fome, pois isso pode levar a excessos alimentares.

Ovo de Páscoa recheado com creme de amêndoas e coco

Receitas-de-Ovos-de-Pascoa-Recheados-2

Ingredientes:

200 g de chocolate amargo (mínimo 70% de cacau), picado

1/2 xícara de leite de coco

1/4 xícara de pasta de amêndoas

2 colheres (sopa) de mel ou xarope de bordo

1 colher de chá de extrato de baunilha

Pitada de sal

Amêndoas laminadas (opcional, para decorar)

Modo de preparo:

Em banho-maria, derreta o chocolate amargo até ficar completamente liso. Reserve.

Em uma panela pequena, aqueça o leite de coco em fogo médio. Adicione a pasta de amêndoas, o mel (ou xarope de bordo), o extrato de baunilha e o sal. Mexa constantemente até obter uma mistura homogênea e cremosa. Retire a mistura do fogo e deixe esfriar um pouco.

Enquanto isso, prepare as formas de ovo de Páscoa, enchendo-as com uma camada fina de chocolate derretido. Leve à geladeira por alguns minutos para firmar.

Após a primeira camada de chocolate endurecer, adicione uma camada do creme de amêndoas e coco sobre ela, deixando um espaço ao redor das bordas. Cubra o recheio com mais chocolate derretido, cobrindo completamente o creme. Decore com amêndoas laminadas, se desejar. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora, ou até que o chocolate esteja completamente firme. Desenforme cuidadosamente os ovos de Páscoa e sirva.

Com esta receita simples e saudável, você pode desfrutar de um delicioso ovo de Páscoa sem comprometer seus objetivos de bem-estar. Lembre-se de que a Páscoa é uma época para celebrar e criar memórias preciosas com amigos e familiares. Então, aproveite cada momento e saboreie cada mordida com moderação. Desejamos a você uma Páscoa feliz, saudável e cheia de alegria! Finaliza Cris Ribas Esperança

Sobre a nutricionista Funcional Cris Ribas Esperança

Apaixonada pela vida e formada em nutrição por amor a comida de verdade. Seus hábitos só terão resultados quando forem sustentáveis e reais.

Acredita que se alimentar bem, não é mais ou menos, é o segredo para uma vida de saúde e prosperidade.

Além da formação é pós graduada em Gastronomia Funcional e especializada em Nutrição Comportamental e Low Carb.