Açaí é bom para quê?

De saúde mental a melhorias no sistema imunológico, a superfood pode ser uma boa aliada na manutenção do corpo

O açaí é uma ótima opção de refeição rápida, e ainda pode ser turbinado com outros alimentos, como frutas - Foto: Divulgação

De acordo com levantamento realizado pela Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, são consumidos por ano, no Brasil, mais de 800 toneladas de açaí, onde São Paulo e Rio de Janeiro somam 350 dessa quantidade. A popularidade da fruta, que extrapola os limites nacionais e já é sucesso em países da Europa e nos Estados Unidos, deve-se não apenas ao sabor, mas também às propriedades funcionais e benéficas ao organismo.

Classificado como um superalimento, o açaí é rico em vitaminas C e E, ômega-9 e propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que auxiliam no bom funcionamento do coração e do cérebro. Por isso, para quem busca manter uma dieta saudável, o açaí é uma ótima opção de refeição rápida, e ainda pode ser turbinado com outros alimentos, como frutas, que também oferecem benefícios à saúde.

Ações positivas do açaí no organismo

1 – Fortalece o sistema imunológico

Para começar a elencar benefícios dessa superfood, é importante destacar o quanto ela contribui para a parte defensiva do organismo. Em 2020, por conta da pandemia do novo Coronavírus, alimentos que ajudassem a fortalecer o sistema imunológico viraram tendência entre os consumidores, apontam alguns estudos do setor alimentício. Própolis, mel, cúrcuma e o próprio açaí, tiveram um aumento considerável em sua procura.

As vitaminas C e E, o ômega-9 e as anticitocinas, têm ação antioxidante e anti-inflamatória, contribuindo para o aumento das células de defesa do corpo, essenciais no combate a várias doenças, como a COVID-19, processos inflamatórios e de cicatrização.

2 – Fonte de energia

Além destas muitas vitaminas e minerais, o açaí é rico em carboidratos e proteínas, componentes essenciais para a produção de energia pelo organismo. Por serem elementos de rápida digestão, não deixam aquela sensação pesada no estômago e garantem uma rápida injeção de ânimo e disposição.

3 – Melhora a saúde do coração

Esses elementos também contribuem para o tratamento e prevenção de algumas doenças cardiovasculares, como o colesterol LDL, ou ruim, e a aterosclerose – acúmulo de gorduras, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias. Além disso, ele ajuda a evitar a formação de coágulos e promove o relaxamento dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação e a pressão arterial.

4 – Combate o envelhecimento

A ação dos antioxidantes e da vitamina E, presentes no açaí, ajudam também a prevenir o envelhecimento precoce, pois agem diretamente na defesa das células do corpo contra a ação prejudicial dos radicais livres. Para os cabelos e pele, por exemplo, a fruta retarda o aparecimento de fios brancos, rugas e marcas de expressão. Já para o sistema neurológico, essa função se faz presente ao prevenir doenças como Alzheimer.

5 – Ajuda a melhorar a saúde mental

Por fim, ainda falando sobre a ação dos componentes do açaí no sistema neurológico, esse alimento é extremamente benéfico para a saúde mental. Os polifenóis, micronutrientes que são potências à base de plantas, ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios, atenuam processos inflamatórios ajudando também a melhorar a memória e a aprendizagem.

Fonte: Açaí da Barra