Esporte Verstappen volta a dominar, supera Hamilton e lidera 3º treino livre no Bahrein

Depois de abrir a temporada da Fórmula 1 como o piloto mais rápido na sexta-feira, dominando a primeira e segunda atividades, Max Verstappen manteve o ritmo, fez a trinca e liderou também neste sábado o terceiro e último treino livre para o GP do Bahrein. O piloto holandês da Red Bull anotou 1min30s577, a melhor marca do fim de semana até aqui.

No fim, Verstappen, muito à vontade no quente circuito de Sakhir, superou Lewis Hamilton, que chegou a liderar a sessão, para terminar mais uma vez em primeiro e reforçar que será o homem a ser batido no Bahrein e que pode brigar pelo título. Ele vem empolgado também por uma pré-temporada muito bem feita, em que foi soberano com o melhor desempenho.

Ainda longe de ser o Hamilton arrasador e pulverizador de recordes, o heptacampeão da Mercedes fechou em segundo, com o tempo de 1min31s316, à frente do francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, que anotou 1min31s583. Os três melhores tempos foram registrados com os pneus macios.

O finlandês Valtteri Bottas, também com os pneus macios, foi o quarto mais rápido, mas ficou a 1s278 do tempo estabelecido pelo líder. O mexicano Sergio Pérez, novo companheiro de Red Bull de Verstappen, completou a atividade na quinta colocação, com a marca de 1min31s908.

O espanhol Carlos Sainz Jr., que faz sua estreia na Ferrari, registrou o sexto melhor tempo da atividade (1min32s108), à frente de uma das surpresas da sessão, o veterano finlandês Kimi Räikkönen, da Alfa Romeo, que chegou em sétimo (1min32s224).

O francês Esteban Ocon, com a Alpine, foi o oitavo colocado, seguido pelo canadense Lance Stroll, da Aston Martin, o nono. O australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, fechou o grupo dos dez primeiros.

O alemão tetracampeão Sebastian Vettel, companheiro de Stroll na Aston Martin, foi apenas o 14º colocado, uma posição à frente de Fernando Alonso, da Alpine. Já Mick Schumacher, filho do lendário Michael Schumacher, levou a Haas ao 18º lugar.

O terceiro treino livre foi diferente das primeiras atividades na sexta-feira, com poucos incidentes e até monótono no início. Mais uma vez, o calor atrapalhou um pouco os pilotos, de modo que os termômetros marcaram 40ºC, sendo 46ºC no asfalto.

Os carros voltam à pista do circuito de Sakhir neste sábado, para o treino oficial de classificação às 12 horas (horário de Brasília). A corrida começa às 12 horas no domingo e terá exibição ao vivo da Band.