Uefa multa Barcelona por racismo e vandalismo de torcedores em jogo contra PSG

O Barcelona foi multado pelo comportamento inadequado de seus torcedores, que cometeram atos de racismo e vandalismo, durante o jogo de ida, contra o Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Ao todo, o clube catalão terá que arcar com 32 mil euros, ou R$ 178 mil na cotação atual. A punição foi anunciada nesta quinta-feira pela Uefa.

Câmeras flagraram dois torcedores do Barcelona cometendo atos impróprios. Um foi visto imitando macaco, enquanto que o outro fez uma saudação nazista. Ambos foram detidos. O clube foi punido também pelo uso de sinalizadores e por vandalismo de assentos no estádio Parque dos Príncipes.

O Barcelona terá que entrar em contato com o PSG em no máximo 30 dias para acertar os prejuízos causados por seus torcedores no estádio rival, buscando evitar uma sanção ainda maior da Uefa.

Apesar de ter vencido o jogo em Paris por 4 a 3, o Barcelona acabou sendo eliminado da Liga dos Campeões da Europa ao ser derrotado pelo PSG por 4 a 1, no Olímpico Lluís Companys, resultado que pode ter selado de uma vez a saída de Xavi. A diretoria vinha tentando convencer o treinador a ficar após o fim da temporada, mas o baque não deve mudar os planos do ex-volante, multicampeão pelo clube.

O Barcelona volta a campo no domingo, quando enfrentará o Real Madrid, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O time catalão é o vice-líder, com 70 pontos, oito a menos do que os merengues.