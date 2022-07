São Paulo trabalha para deixar Marcos Guilherme e Nikão prontos em até 10 dias

Enquanto o técnico Rogério Ceni trabalha para classificar o São Paulo na Copa Sul_Americana e reagir no Campeonato Brasileiro, o departamento médico do clube e estafe do futebol arregaçam as mangas a fim de entregar ao treinador mais jogadores em condições de entrar em campo o mais breve possível.

A chegada de Marcos Guilherme para o setor ofensivo indica mais um nome à disposição. O atleta agora entra em fase de aprimorar a parte física para se juntar ao elenco. A previsão é de que, em dez dias, ele esteja pronto para ser utilizado.

Jogador de velocidade que deve atuar como atacante de lado, Marcos Guilherme foi apresentado no começo da semana e pode ser uma boa opção para atuar ao lado do artilheiro Calleri.

O atacante Nikão é outro nome que está prestes a voltar. Recuperado de dores no tornozelo esquerdo, ele já iniciou o processo de transição para retornar aos gramados. Ele não atua desde a vitória são-paulina por 3 a 0 sobre o Jorge Wilstermann, no dia 19 de maio.

Pelo Campeonato Brasileiro, o time volta a jogar no domingo, contra o Atlético-GO. Enquanto não tem esses jogadores à disposição, Rogério vai trabalhando em conjunto com os profissionais da preparação física e da fisiologia para avaliar as condições de seus comandados em meio à maratona de jogos do calendário nacional.