Esporte Max Verstappen brilha no fim e conquista a pole da corrida sprint do GP de Miami

Seja nos treinos, seja nas corridas, o holandês Max Verstappen continua dando as cartas na Fórmula 1. Repetindo o desempenho do treino livre desta sexta-feira, o piloto da Red Bull fez o melhor tempo no classificatório para a corrida sprint e vai largar na primeira posição no grid deste sábado.

Ele garantiu a pole ao cravar 1min27s641 e vai ter ao seu lado, na primeira fila, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Sérgio Pérez ficou com a terceira posição seguido de Daniel Ricciardo em quarto e Oscar Piastri em quinto lugar.

A pole, no entanto, só foi assegurada no finalzinho do treino. No Q1 e no Q2, os tempos foram dominados por Lando Norris. Ao final da última fase do classificatório, porém o piloto da McLaren não conseguiu repetir a boa performance e vai largar apenas na nona posição.

Lewis Hamilton também decepcionou. Ele não conseguiu se classificar para buscar uma vaga entres as dez primeiras posições e larga apenas em 12º lugar. George Russel, da Mercedes também não conseguiu estar entre os mais velozes e sai uma posição à frente do heptacampeão.

O Q1 terminou com os dois pilotos da McLaren fazendo a melhor marca ao final da tomada de tempos. Lando Norris terminou em primeiro, seguido de seu companheiro de equipe Oscar Piastri.

O espanhol Fernando Alonso, que chegou a correr risco de não passar para o Q2, conseguiu se recuperar na última volta com a sua Aston Martin e terminou essa primeira etapa na terceira colocação.

Alexander Albon, Logan Sargeant, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou e Pierre Gasly terminaram cinco últimas posições e ficaram na parte de trás do grid para a corrida sprint.

No Q2, Lando Norris continuou acelerando forte e, com um tempo na casa de 1min27, manteve a melhor marca entre os pilotos. As surpresas ficaram por conta das eliminações das Mercedes.

George Russell terminou em 11º e encabeçou a lista de eliminados. O heptacampeão Lewis Hamilton também deu adeus à chance de brigar pelos dez primeiros postos a aparecer na décima segunda colocação. Esteban Ocon, Kevin Magnussen e Yuki Tsunoda completaram a lista.

Confira o grid de largada da corrida sprint de Miami de Fórmula 1:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min27s641

2º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min27s749

3º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min27s876

4º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min28s044

5º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min28s103

6º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min28s161

7º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min28s375

8º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min28s419

9º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min28s472

10º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min28s476

11º – George Russell (ING/Mercedes), 1min28s343

12º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min28s371

13º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min28s379

14º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min28s614

15º – Yuki Tsunoda (JAP/RB),

16º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min29s185

17º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min29s267

18º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min29s360

19º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min29s551

20º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min29s858